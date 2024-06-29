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У Білій Церкві на 10-річного хлопчика під час гри в футбол впали ворота: він перебуває у комі

29 червня, 2024 субота
08:04
Суспільство У Білій Церкві на 10-річного хлопчика впали ворота

У Білій Церкві на 10-річного хлопчика впали залізні ворота, коли він з друзями грав у футбол: дитина перебуває у комі у вкрай важкому стані

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Про це повідомляє "Еспресо.Біла Церква". 

Інцидент трапився на масиві Незалежності у Білій Церкві. Діти грали у футбол на спортивному майданчику, коли на 10-річного хлопчика, учня 4 класу Білоцерківського ліцею-гімназії №12, впали залізні ворота, які розбили йому череп. 

За словами матері, до неї прибіг один із товаришів сина і сказав, що той лежить без свідомості. 

"Я одразу прибігла, буквально за хвилину. Потім під'їхала швидка. Ворота були перевернуті: я не знаю, що там, як він. Я так зрозуміла, що він гойднувся на воротах і вони впали на нього", - каже мати. 

Спочатку її сина Макара відвезли до місцевої дитячої лікарні, а згодом перевезли до Києва в "Охматдит". Там Макар переніс 5 годину операцію, він перебуває у комі. Стан хлопця - вкрай важкий і нестабільний. Наступні кілька днів будуть найважчими. 

"Дитині треба буде ставити пластину. Йому зовсім забрали лобну кістку. Далі ще дивитимуться офтальмологи, щелепно-лицьовий хірург. Поки мені ще нічого не повідомляли", - розповідає жінка. 

Ворота падали вже неодноразово

Батьки однокласників Макара розповідають, що ворота падали вже неодноразово. Втім, діти їх підіймали та грали далі.

"Звичайно, обурює те, що це сталося на дитячому майданчику. Дитина не пішла гратися десь поблизу залізної дороги чи поблизу якогось будівельного майданчика. Це було там, де завжди є діти. І це могло статися з будь-якою дитиною. Звичайно, хочеться зупинити це, щоб наші діти не травмувалися, щоб наші діти поблизу будинків гралися і ми були впевнені за їхнє життя і здоров'я", - коментує ситуацію класна керівниця 4 класу Білоцерківського ліцею-гімназії №12. 

За словами батьків, таких майданчиків на районі чимало, і всі вони частково зламані, або зношені. Будинок, де розташоване поле для гри, перебуває на балансі ЖЕКу №7. Батьківський комітет класу одразу надіслав туди лист. У відповідь їм зазначили, що комунальники не опікуються дитячими та спортивними майданчиками.

"У КП БМР ЖЕК№7 на балансі відсутні дитячі та спортивні майданчики, відповідно до укладених договорів про надання послуги з управління з багатоквартирними будинками в ціну на зазначену послугу не входить ремонт чи обслуговування дитячих спортивних майданчиків, що розміщені на прибудинкових територіях багатоквартирних будинків", - йдеться у відповіді начальника ЖЕКу №7 Юрія Баласа. 

Водночас в управлінні молоді та спорту міста, поки офіційно ситуацію не коментують. Втім, за словами його начальника Сергія Мартинова, всі майданчики перебувають у комунальній власності міста. Разом з тим, після трагедії ворота прибрали, але хто це зробив - невідомо.

Редакція телеканалу "Еспресо.Біла Церква" вже спрямувала інформаційний запит до міської ради, щоб з'ясувати, хто мав би слідкувати за станом майданчиків та чи понесе хтось відповідальність за цю ситуацію.

Допомогти родині можна на картку: 5168755472808795 (Вікторія Білик).

Хлопчик Макар, на якого впали ворота

Фото: скриншот



Теги:
Україна
Біла Церква
Київщина
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