У Бузовій на Київщині досі не відбудували зруйновану рашистами школу: батьки перекривають Житомирську трасу, ОВА почала перевірку

Про це повідомляє "Вечірній Київ".

Під час окупації Київщини у підвалі ліцею у Бузовій переховувались діти, коли росіяни обстріляли приміщення закладу з танку. Тоді обійшлося без постраждалих.

На відбудову навчального закладу було оголошено збори коштів, ліцей у Бузовій відновлюють коштом Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Утім, вже майже через 3 роки будівельні роботи не виконуються.

Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко заявив, що відбудову ліцею у Бузовій перевірить спеціально створена комісія та правоохоронці.

Він ухвалив відповідне рішення 9 листопада за результатами наради з усіма підрядниками, які долучені до процесів відновлення, за участі представників прокуратури області. За його зверненням правоохоронні органи вже зареєстрували провадження. Слідчі дії проводить національна поліція.

Кравченко наголосив, що підрядник на цьому об'єкті не виконує свої зобовʼязання: відсутні робітники, неякісне виконання робіт і їх темпи тощо.

Крім того, очільник ОВА розповів, що до нього звернулися жителі Київщини зі скаргами на відбудову Бузівського академічного ліцею, дитсадка "Дюймовочка" у Василькові та багатоквартирного будинку по вулиці Центральній, 367-А в Бородянці.

На всіх цих об'єктах єдиний підрядник – Консорціум "Укрмережбуд ЛТД", договори з яким підписали наприкінці 2023 року.

"По всіх цих об'єктах обсяг виконаних робіт мізерний. Терпіти це ніхто не буде! Люди доведені до відчаю, перекривають дороги. Я не дозволю, щоб підрядники знущалися над людьми, затягували відбудову, неефективно використовували кошти. Після проведення всіх перевірок і слідчих дій та в разі підтвердження порушень – будемо приймати рішення про розірвання договорів, звертатися до суду щодо відшкодування збитків", - наголосив Кравченко.

До складу комісії увійдуть представники всіх правоохоронних органів, профільних департаментів КОВА, технагляду, Держпраці, Спостережної ради з питань відбудови при КОВА, антикорупційних громадських організацій, аудитори. На всіх порушників також чекає розірвання договорів.

"Всім доведеться відповідати. Жодних затягувань, жодних намагань заробити на горі людей, які залишились без житла або дітей, які чекають на відбудову своїх шкіл і садочків!" - зазначив керівник КОВА.