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У чому причина популярності напряму QA Manual та як навчитися тестуванню

Анна Хотіна
26 вересня, 2024 четвер
15:00
Суспільство

Не кожен IT напрям вимагає володіння мовами програмування. Можна не писати код, не бути гуру фреймворків і не розробляти інтерфейси користувача, але забезпечувати якість готового продукту. Як це можливо? Зайнявши посаду QA-інженера. Вашим головним завданням буде пошук багів, після чого результати своєї роботи ви передаватимете розробникам для усунення несправностей. Але чи лише в цьому причина популярності професії? Розберемося докладніше

Зміст

5 причин популярності напряму QA Manual

У короткому вступі ми навели приклад лише однієї переваги напряму. Але плюси QA Manual їм не обмежуються, і вони гідні детального огляду.

1. Гарна зарплата

Як і будь-якої іншої спеціальності, оплата праці тестувальника залежить від його компетенції, а також країни, специфіки та рівня компанії. Початківець спеціаліст області в міжнародних фірмах в середньому отримує від $70 000 на рік. Зі зростанням навичок дохід збільшується. Хороша новина - на посаді тестувальника можна працювати віддалено, відповідно, ви можете числитися в штаті європейської або американської компанії, перебуваючи на іншому кінці земної кулі.

2. Затребуваність ринку праці

Кожен продукт в IT потребує тестування. Це запорука високої якості, справності та надійності праці цілої команди фахівців. Ручні тестувальники можуть подаватися як у стартапи, так і великі корпорації та набиратися досвіду для наступних кар'єрних звершень.

3. Відносно низький поріг входу

Ще одна хороша новина для тих, хто тільки замислюється про свій розвиток у цій галузі. У ручне тестування увійти набагато простіше, ніж у розробку або той же QA Automation. На хороших курсах ви можете за 4 місяці освоїти спеціальність до рівня, з яким можна подаватись на посаду Junior QA Manual.

4. Гнучкість розвитку

Ще один плюс професії – це кар'єрні перспективи. Ручне тестування – це ідеальна можливість швидко та «безболісно» увійти до IT. Далі рішення за вами: можна заглиблюватись у QA Manual, розширювати компетенцію до QA Automation, переходити у розробку, аналітику чи менеджмент. Професія відкриває безліч шляхів у розвиток.

5. Відсутність рутини

Багато програмістів бояться одноманітності та рутини у своїй професії. Ручний тестувальник – це людина, яка переймає поведінку звичайного користувача. Він перевіряє інтерфейс, дивиться на функціонал, шукає нестандартні підходи до своєї роботи та стикається з цікавими завданнями. Цю посаду не можна назвати нудною та нецікавою.

Як швидко та якісно навчитися ручного тестування

Щоб увійти в цей напрямок, можна скористатися різними способами. Вища освіта в галузі комп'ютерних наук дає дуже глибокі знання, але швидкого ефекту від нього не варто чекати. На самостійне навчання азам професії піде трохи менше часу, але тут немає зворотного зв'язку, ні структурованої програми, а це відбивається на якості. Курс QA Manual – це найкращий варіант для входження у професію.

Школа програмування PASV – це місце, де ви можете навчитися ручного тестування та скористатися всіма перевагами такого формату навчання:

  • Опанувати професію з нуля за 4 місяці.

  • Пройде стажування на американському проєкті.

  • Здобути необхідні практичні навички.

  • Перейняти досвід програмістів-практиків з Америки та Європи.

Дізнатися більше про програму, вартість, формат та бонуси навчання можна на офіційному сайті PASV.

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