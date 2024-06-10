У Києві кинули гранату в багатоповерхівку: є постраждала
У Шевченківському районі Києва чоловік кинув гранату в бік багатоповерхового будинку. Через це жінка отримала поранення
Про це повідомила київська поліція.
Повідомлення про подію надійшло 9 червня близько 22:00.
За отриманою інформацією, місцевий мешканець, 1977 року народження, кинув в бік фасаду будинку гранату, яка відскочила від будівлі, впала на землю й вибухнула.
"Внаслідок події осколкове поранення руки отримала 36-річна жінка, їй надана медична допомога, зараз її життю нічого не загрожує", - йдеться у повідомленні.
Чоловік спершу втік, але поліцейські встановили його місцезнаходження та затримали.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.13 Купівля 40.13Продаж 40.71
- EUR Купівля 43.61Продаж 44.44
- Актуальне
- Важливе