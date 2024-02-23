У Києві та області оголосили штормове попередження
У Київській області та Києві оголосили штормове попередження 1 рівня небезпеки: негода триватиме до кінця доби 23 лютого та вдень 24 лютого
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Там попередили, що пориви вітру можуть сягати 15-20 м/с. Через це у Києві та області оголосили перший рівень небезпеки (жовтий).
"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", - додали в Укргідрометцентрі.
Водночас у КМДА дали киянам поради на випадок інцидентів.
Людей закликали щільно зачинити вікна, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні, триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
У випадку падіння дерев чи зламаних гілок варто звернутися до аварійно-диспетчерської служби "Київзеленбуду" за номером 0442724018. Якщо ж дерева чи гілки загрожують життю, потрібно телефонувати рятувальникам: 101 або 0444303713 (телефон КАРС).
"При травмуванні людей негайно телефонуйте 103. При несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків звертайтеся за номерами: 0442783540 або 0504398366", - додали у КМДА.
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