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У Києві та області оголосили штормове попередження

23 лютого, 2024 п'ятниця
13:59
Суспільство вітер

У Київській області та Києві оголосили штормове попередження 1 рівня небезпеки: негода триватиме до кінця доби 23 лютого та вдень 24 лютого

Про це повідомляє Укргідрометцентр. 

Там попередили, що пориви вітру можуть сягати 15-20 м/с. Через це у Києві та області оголосили перший рівень небезпеки (жовтий). 

"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", - додали в Укргідрометцентрі.

Водночас у КМДА дали киянам поради на випадок інцидентів. 

Людей закликали щільно зачинити вікна, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні, триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

У випадку падіння дерев чи зламаних гілок варто звернутися до аварійно-диспетчерської служби "Київзеленбуду" за номером 0442724018. Якщо ж дерева чи гілки загрожують життю, потрібно телефонувати рятувальникам: 101 або 0444303713 (телефон КАРС).

"При травмуванні людей негайно телефонуйте 103. При несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків звертайтеся за номерами: 0442783540 або 0504398366", - додали у КМДА. 

Теги:
Україна
Київщина
новини Києва
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