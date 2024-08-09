У Києві зранку не працюють валідатори у наземному громадському транспорті: як розрахуватися

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Зазначається, що валідатора перестали працювати із технічних причин. Фахівці вже працюють над відновленням роботи обладнання.

Як сплатити проїзд

Наразі сплатити за проїзд у наземному громадському транспорті можна лише через сервіс віртуальної валідації у міському застосунку "Київ Цифровий".

"Контролери попереджені про технічну несправність і не штрафуватимуть пасажирів, поки триватимуть відновлювальні роботи", - кажуть у КМДА.