У Києві зранку не працюють валідатори у наземному громадському транспорті: як розрахуватися
Уранці 9 травня у київському наземному громадському транспорті перестали працювати валідатори із технічних причин
Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.
Зазначається, що валідатора перестали працювати із технічних причин. Фахівці вже працюють над відновленням роботи обладнання.
Як сплатити проїзд
Наразі сплатити за проїзд у наземному громадському транспорті можна лише через сервіс віртуальної валідації у міському застосунку "Київ Цифровий".
"Контролери попереджені про технічну несправність і не штрафуватимуть пасажирів, поки триватимуть відновлювальні роботи", - кажуть у КМДА.
- У Києві через поточний ремонт проїжджої частини з 9 серпня до 15 жовтня обмежать рух транспорту Північним мостом.
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