Україна підпише Любляно-Гаазьку конвенцію про міжнародну співпрацю у розслідуванні злочинів

Про це стало відомо із тексту розпорядження, опублікованого на сайті Офісу президента.

"Уповноважити заступника Міністра юстиції України Мудру Ірину Романівну на підписання Любляно-Гаазької Конвенції про міжнародне співробітництво в розслідуванні та притягненні до відповідальності за злочин геноциду, злочини проти людяності, воєнні злочини та інші міжнародні злочини", - йдеться у тексті розпорядження.

Що відомо про Любляно-Гаазьку конвенцію

26 травня 2023 року в словенському Любляні 80 держав, серед яких і Україна, схвалили текст Конвенції про міжнародне співробітництво розслідування та переслідування злочину геноциду, злочинів проти людяності, воєнних злочинів та інших міжнародних злочинів. Тоді повідомлялося, що Конвенцію відкриють для підписання в січні 2024 року в Гаазі.

Зокрема конвенція встановлює, що злочини не визнають політичними. Тобто, що одна держава не зможе відмовити іншій у видачі підозрюваного, наприклад, у воєнному злочині, лише з міркувань, що в одній з країн сам вид злочину за визначенням називають політичним, а на політичні злочини міжнародне співробітництво між державами зазвичай не поширюється.

Також конвенція забороняє державам посилатися на сплив "строків давності" як на підставу для відмови у співробітництві.

Любляно-Гаазька конвенція напряму вимагає, щоб держава, яка відмовляє іншій країні чи міжнародному кримінальному трибуналу у видачі особи за їх запитами, сама здійснила кримінальне переслідування щодо такої особи через можливе вчинення нею злочину геноциду, злочинів проти людяності та воєнних злочинів.