Україна підпише Любляно-Гаазьку конвенцію про міжнародну співпрацю у розслідуванні злочинів
В понеділок, 8 січня, президент України Володимир Зеленський уповноважив заступницю міністра юстиції Ірину Мудру на підписання Любляно-Гаазької Конвенції про міжнародне співробітництво у розслідуванні злочинів
Про це стало відомо із тексту розпорядження, опублікованого на сайті Офісу президента.
"Уповноважити заступника Міністра юстиції України Мудру Ірину Романівну на підписання Любляно-Гаазької Конвенції про міжнародне співробітництво в розслідуванні та притягненні до відповідальності за злочин геноциду, злочини проти людяності, воєнні злочини та інші міжнародні злочини", - йдеться у тексті розпорядження.
Що відомо про Любляно-Гаазьку конвенцію
26 травня 2023 року в словенському Любляні 80 держав, серед яких і Україна, схвалили текст Конвенції про міжнародне співробітництво розслідування та переслідування злочину геноциду, злочинів проти людяності, воєнних злочинів та інших міжнародних злочинів. Тоді повідомлялося, що Конвенцію відкриють для підписання в січні 2024 року в Гаазі.
Зокрема конвенція встановлює, що злочини не визнають політичними. Тобто, що одна держава не зможе відмовити іншій у видачі підозрюваного, наприклад, у воєнному злочині, лише з міркувань, що в одній з країн сам вид злочину за визначенням називають політичним, а на політичні злочини міжнародне співробітництво між державами зазвичай не поширюється.
Також конвенція забороняє державам посилатися на сплив "строків давності" як на підставу для відмови у співробітництві.
Любляно-Гаазька конвенція напряму вимагає, щоб держава, яка відмовляє іншій країні чи міжнародному кримінальному трибуналу у видачі особи за їх запитами, сама здійснила кримінальне переслідування щодо такої особи через можливе вчинення нею злочину геноциду, злочинів проти людяності та воєнних злочинів.
- 15 червня Європарламент на засіданні 15 червня більшістю голосів підтримав приєднання України до Конвенції Гаазької конференції, відомої як "Судова конвенція".
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