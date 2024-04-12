Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Україні потрібно бути спроможною себе захищати й в економічному плані: адвокат Ткаченко про реформу БЕБ
Ексклюзив

Україні потрібно бути спроможною себе захищати й в економічному плані: адвокат Ткаченко про реформу БЕБ

12 квітня, 2024 п'ятниця
20:41
Суспільство

Адвокат Радислав Ткаченко вважає, що важливо дослухатися до потреб українського бізнесу, на плечах якого лежить економіка країни та можливість нам самим забезпечувати ЗСУ без допомоги ззовні

Про це вінт розповів у етері Еспресо.

"Україні потрібно бути спроможною себе захищати, зокрема і в економічному плані, щоб ЗСУ мали підтримку української економіки. Якраз зараз реформа Бюро економічної безпеки (БЕБ) саме про це, бо нам необхідно повністю перезавантажити цей орган, який не досягає мети, заради якої створювався, – забезпечення економічної безпеки нашої країни. Тобто БЕБ не став певним аналітичним центром, який мав би виявляти та усувати ризики для економічної безпеки, а навпаки став правоохоронним органом за старим зразком, аби чинити тиск на бізнес. Ця ситуація не влаштовує ні платників податків, ні міжнародних партнерів, ні інвесторів - без цих трьох груп не може розвиватися економіка у країні. Тому ми говоримо про перезавантаження БЕБ, тобто потрібно обирати нового керівника за участю міжнародних експертів, також треба переатестувати всіх працівників даного органу, щоб була відновлена довіра з боку бізнесу та наших громадян. Крім того, раз на два роки необхідно проводити аудит діяльності такого органу", - прокоментував Радислав Ткаченко.

За його словами, українські підприємці незадоволені як працює БЕБ, бо Бюро не займається тіньовою економікою, не намагається якимось чином розслідувати тіньові схеми, а зосереджується на тому, аби атакувати відкритий чесний бізнес, який зараз працює з великими ризиками та проблемами, що принесла війна.

"Така діяльність Бюро призводить до того, що у підприємців можуть вилучати майно та засоби виробництва, а це зупиняє роботу підприємтсва, люди втрачають робочі місця, відповідно, зменшуються виплати податків. Крім того, арештовуються менеджери та власники бізнесу, а суди обирають їм захмарні застави. Звичайно, це все бентежить бізнес. Досі ще не було запроваджено жодних стандартів прокурорської діяльності та її взаємодії з бізнесом, прокурори не розуміють, як проводити процесуальне керівництво у кримінальних впровадженнях, які веде БЕБ. Також бізнесу важливо розуміти, що розмір застав буде обґрунтованим, а не безальтернативним способом позбавлення свободи. Мають бути правила, за якими визначаються застави", - зауважив адвокат.

Ткаченко додав, що дуже важливою вимогою бізнесу є те, щоб вилучення майна завжди відбувалося на підставі рішень суду, бо правоохоронці сьогодні дозволяють собі вилучати майно, на яке суд не давав дозволу вилучення.

"Якщо реформа БЕБ буде у такому половинчатому вигляді, в якому є зараз, то це не усуне ті ризики, які вбачає бізнес у діяльності Бюро та й загалом правоохоронної системи в цілому. Важливо дослухатися до потреб бізнесу, тому що саме на їхніх плечах лежить українська економіка та можливість нам самим забезпечувати наші Збройні Сили без допомоги ззовні. Крім того, це дозволить залучати міжнародні інвестиції у майбутньому, коли інвестор буде бачити, що в Україні можна працювати за чітко визначеними правилами. Однак разом з реформою БЕБ також важливо продовжувати відстоювати гарантії незалежного судочинства в Україні. Якщо суди будуть ставати на заваді свавільним діям правоохоронців, то і бізнес у нас буде захищений від подібних дій, й інвестор буде бачити, що в судах України можна домогтися справедливості, тому можна безпечно сюди інвестувати", - резюмував правозахисник.

Що передувало

Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді два законопроєкти - №10439 та №10440, - які стосуються реформи Бюро економічної безпеки.

Натомість у Центрі протидії корупції зазначають, що головний недолік реформи БЕБ за проєктом Кабміну – відсутність належних механізмів переатестації та звільнення недоброчесних співробітників Бюро. 

Урядові законопроєкти про реформу БЕБ не отримали підтримки від Європейської Бізнес Асоціації. Асоціація висловила свою незгоду з законопроєктами №10439 та №10440, які були зареєстровані у Раді в понеділок, і запропонувала вдосконалити вже чинні законопроєкти №10088 і 10088-1.

11 квітня Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №10439 про перезавантаження Бюро економічної безпеки (БЕБ)

Теги:
Україна
Економіка
Читайте також:
Netflix
9 квітня, 2024 вiвторок
На одному диханні: 2 найкращі міні-серіали Netflix 2023 року
10 квітня, 2024 середа
СБУ затримала ділків, які намагалися поштою відправити за кордон приціли бойових літаків
Балістика, ракета, шахед, дрон, атака
11 квітня, 2024 четвер
Росіяни атакували об'єкти критичної інфраструктури у 5 областях: є серйозні пошкодження
Київ
+16°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.14
    Купівля 39.14
    Продаж 39.6
  • EUR
    Купівля 41.97
    Продаж 42.74
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
12 квітня
21:59
Дмитро Кулеба
Україна веде активні переговори про 2 ЗРК Patriot й один Samp-T, - Кулеба
21:47
Олексій Резніков
Резніков отримав посаду в Українському інституті майбутнього
21:42
Оновлено
Ізраїль
США та Польща порадили своїм громадянам утриматися від поїздок на Близький Схід
21:30
Ексклюзив
на фото: Майк Джонсон
Протягом наступних півтора-двох тижнів можемо чекати ухвалення пакета допомоги для України від США, - експерт-міжнародник Краєв
21:30
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець
Лубінець звернувся до ООН через плани РФ демонтувати в Криму купол собору ПЦУ
21:24
Оновлено
Роберто Каваллі
Помер італійський модельєр Роберто Каваллі
21:24
єврейська громада україни
З території Лівану по Ізраїлю випустили десятки ракет
21:16
Естонія
В естонській розвідці заявили про зростання загрози країнам Балтії з боку Росії
21:06
Аналітика
Сергій Згурець
Обстріли енергетики, використання ворогом Х-69, а також порівняння боїв у Бахмуті, Авдіївці та Часовому Яру. Воєнні підсумки тижня
21:00
обстріл, Харківщина, медзаклад
Україні потрібно щонайменше $14,2 млрд, аби відновити зруйновану Росією медичну інфраструктуру
20:48
санкції США
США і ЄС запровадили санкції проти ХАМАС та Ісламського джихаду
20:47
США Ізраїль
США відправляють підкріплення на Близький Схід, – AFP
20:20
Денис Шмигаль
Уряд дозволив звільнити бізнес у Харкові від сплати частини податків
20:14
РФ: тестовий пуск міжконтинентальної балістичної ракети
Росія заявила про успішний тестовий пуск міжконтинентальної балістичної ракети
20:03
OPINION
Лєна Чиченіна
Про кон'юнктуру і вдавані "заборони" у кіно
19:51
Окупанти, кримінал, росіяни
На Донецькому напрямку російські командири відправляють на штурм операторів БПЛА
19:39
Огляд
"Я і Фелікс"
Цей винахідливий і мудрий "Франклін": що подивитися на вихідні
19:22
ЗСУ, військові
За добу найбільше ворожих атак Сили оборони відбили на Бахмутському напрямку, - Генштаб
19:13
Аналітика
пожежа внаслідок ракетного удару
Без простору для маневрів: як залишатись зі світлом, коли в Україні не залишиться ТЕС
19:08
Андерс Бессеберг
Експрезидент Міжнародного біатлонного союзу, якому в РФ купували повій, отримав у 78 років тюремний термін. Деталі
19:00
Огляд
перемога переможні новини
Переможні новини 779-го дня війни: у Москві підірвали авто зрадника - експрацівника СБУ Прозорова, а Нідерланди виділили Україні €1 млрд військової допомоги
18:59
Швейцарія
У Швейцарії проведуть референдум щодо нейтралітету на тлі дискусій навколо приєднання до санкцій проти РФ
18:52
Ексклюзив
ЗРК Patriot
Де знайти ЗРК Patriot: у Defense Express вказали, які країни володіють необхідними Україні системами ППО
18:42
Харків
"Харків готують до оборони": Росія запускає фейки, щоб посіяти паніку серед українців
18:41
Ексклюзив
ЗСУ генштаб війна з Росією
У війні на виснаження перемагає масовість та дешевизна: експерт Бадрак про динаміку технічних змін на фронті
18:39
Новини Західної України
У ЄС обговорюють встановлення GPS-трекерів у вантажівки, аби контролювати українських перевізників у Польщі, - ЗМІ
18:14
Лукашенко
Лукашенко виправдався, чому Білорусь не вступає у війну проти України
18:08
україна німеччина
42% німців підтримують збільшення західної допомоги Україні, - опитування ZDF
18:01
Оновлено
протоієрей Микола Данилевич
Закликав молитися за окупантів: СБУ оголосила підозру протоієрею УПЦ МП Данилевичу
18:01
ППО С-400 "Тріумф", росія
До Нігеру прибули інструктори з РФ, які встановлять у країні свою систему ППО
18:00
OPINION
Віктор Андрусів
Привид корейського сценарію
17:46
Усик з прапором "Фортеця Бахмут"
У Росії заблокували сайт фонду Усика
17:31
Москва, теракт у ТРЦ "Крокус"
Стрілянина у "Крокусі": голова МЗС Таджикистану у присутності Лаврова звинуватив РФ у катуваннях затриманих
17:26
сонячні вітрила
NASA готується запустити у космос свої сонячні вітрила нового покоління
17:22
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
17:13
На фото: Меган Маркл та принц Гаррі
Меган Маркл та принц Гаррі вестимуть кулінарне шоу на Netflix
17:10
Ексклюзив
Верховний лідер Ірану аятола Хаменеї
Буде якийсь символічний удар, щоб не викликати регіональної війни: Центр близькосхідних досліджень про погрози Ірану атакувати Ізраїль
17:08
діти, злочини росії
У школах на ТОТ росіяни змушують дітей робити обереги для окупаційних військ, - Спротив
16:59
Джо Байден
"Все більше українців змушені гинути у війні, яку ведуть США": фейки та маніпуляції іноземних ЗМІ за 12 квітня
16:59
Суми обстріл
Росіяни завдали авіаудару по цивільній інфраструктурі Сум: травмовано трьох людей
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV