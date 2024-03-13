Уряд збільшив розмір соцдопомоги дітям загиблих захисників-добровольців
Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про збільшення соціальної допомоги дітям полеглих захисників-добровольців з 1 квітня
Про це інформує Мінветеранів.
Вказано, що дітям загиблих воїнів з-поміж тих, які стали на захист України добровільно та не входили до складу добровольчих формувань територіальних громад автоматично підвищать виплати з 2361 грн до 7800 або ж до 6100 грн - на кожного, якщо в сім’ї двоє і більше дітей.
За словами в.о. міністра у справах ветеранів України Олександра Порхуна, зміни були ініційовані за результатами робочих зустрічей з родинами загиблих.
"Мінветеранів звернулося до Мінсоцполітики з проханням врегулювати питання призначення виплат у зв’язку з втратою годувальника членам сімей загиблих. Як результат, з 1 квітня діти загиблих добровольців будуть отримувати адресну допомогу в підвищених розмірах. Тому рішення уряду – це питання відновлення соціальної справедливості, адже діти загиблих добровольців, які стали на захист держави після 24 лютого 2022 року, отримували виплати нижчі за інших дітей загиблих захисників", - додав Порхун.
- Раніше уряд спростив систему виплат сім'ям полонених, зниклих безвісти й загиблих військових. Відповідно до змін Міноборони матиме спрощений доступ до деяких державних реєстрів і можливості електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів. Таким чином, установа зможе оперативно встановлювати членів родин, яким належить грошове забезпечення захисників, що захоплені в полон чи зникли безвісти.
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