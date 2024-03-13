Уряд збільшив розмір соцдопомоги дітям загиблих захисників-добровольців

Про це інформує Мінветеранів.

Вказано, що дітям загиблих воїнів з-поміж тих, які стали на захист України добровільно та не входили до складу добровольчих формувань територіальних громад автоматично підвищать виплати з 2361 грн до 7800 або ж до 6100 грн - на кожного, якщо в сім’ї двоє і більше дітей.

За словами в.о. міністра у справах ветеранів України Олександра Порхуна, зміни були ініційовані за результатами робочих зустрічей з родинами загиблих.

"Мінветеранів звернулося до Мінсоцполітики з проханням врегулювати питання призначення виплат у зв’язку з втратою годувальника членам сімей загиблих. Як результат, з 1 квітня діти загиблих добровольців будуть отримувати адресну допомогу в підвищених розмірах. Тому рішення уряду – це питання відновлення соціальної справедливості, адже діти загиблих добровольців, які стали на захист держави після 24 лютого 2022 року, отримували виплати нижчі за інших дітей загиблих захисників", - додав Порхун.