В Україні діють Telegram-канали, які заробляють на дитячому булінгу, - NGL.media

Про це йдеться у розслідуванні NGL.media.

Зазначається, що у Telegram діють щонайменше десяток каналів зі словом "сущность" та назвою міста у назві, які займаються дитячим булінгом. Вони працюють у Харкові, Києві, Дніпрі та інших містах.

Крім цього, за словами журналістів, такі канали "постійно мігрують", змінюючи назви й аккаунти - ймовірно, через високу ймовірність блокування: "Проте усі канали адмініструють одні й ті ж люди. До того ж закриття чи перейменування каналу вони перетворюють на ще одну можливість заробити на підлітках".

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Водночас усі канали мережі "Сущность" мають чати, де не лише продовжують займатися булінгом, але й пропонують, продають наркотики, чи принаймні дозволяють використовувати ці майданчики наркодилерам. Як правило, ці чати наповнені лайкою, погрозами, закликами до насильства та дитячою порнографією.

Згодом організатори анонімних Telegram-каналів створили один проєкт, щоб не заморочуватися з окремими каналами для кожного міста: "Тож відтепер булити один одного підлітки можуть масштабніше".

За словами розслідувачів, гроші від підлітків отримує 22-річний громадянин України Даниіл Степаненко. На своїй сторінці в російській соцмережі ВКонтакте він стверджує, що є адвентистом і проповідує наближення кінця світу. Степаненко виявився також піаністом, кілька років тому навіть вів YouTube-канал, де викладав свої кавери.

Також журналісти встановили ще одного адміністратора цієї мережі - 20-річного Валентина Беліцького, який зокрема займався каналами і чатами "Сущности" в Києві, Дніпрі та Львові. Він виявився діючим військовослужбовцем підрозділу радіоелектронної боротьби 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС України, що базується у Миколаєві.

Крім цього, номери телефонів адміністраторів мають російські міжнародні коди: "До видалення львівського каналу, профіль його менеджера був зареєстрований на російський номер телефону +79059187325. Цей самий номер був контактним для менеджера московського каналу "Сущности". І головне – тепер цим номером користується менеджер загальноукраїнської групи "Все о тебе Украина: Что о тебе думают". Колишній менеджер одеського проєкту теж мав російський номер +79318503488".