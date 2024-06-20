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Як буде це працювати - думок немає: нардепка Савчук щодо законопроєкту про військову поліцію

20 червня, 2024 четвер
17:06
Суспільство Верховна Рада

Оксана Савчук, народна депутатка України, зазначила, що має обговорюватися комплекс законодавчих ініціатив, а військова поліція глобально не вирішить всі проблеми, які є на сьогодні у ЗСУ

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Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Щодо законопроєкту про військову поліцію, то знову ж таки це не системне. Маємо зрозуміти, що треба запропонувати та обговорити комплекс законодавчих ініціатив, які потрібні як на сьогодні, так і ще минулого року. Йдеться про військову юстицію, військові суди. Для того щоб вони працювали, ці люди мають багато чого навчитися та зрозуміти. І ми зараз говоримо про військову поліцію. Тобто висмикувати одне питання та вносити його, взагалі не пропонувавши змін, як це буде, я вважаю, неправильним. Це буде реорганізація ВСП (військова служба правопорядку)? Це буде нова структура, яка займатиметься розслідуваннями? Якщо вона буде розслідувати факти, то чому це не може розглядати військовий суд та підсилення військового прокурора?", - зауважила Оксана Савчук.

За її словами, зараз багато є ситуацій, коли потрібні втручання, бо народним депутатам, які працюють з військовими та їхніми родинами, доводиться інколи за руку вести людину крок за кроком, бо через стіну військової бюрократії не можна чогось людям домогтися.

"Ми маємо до другого читання зробити цю структуру максимально прозорою по контролю, по діяльності, по довірі військовослужбовців. А також по тій структурі, яка у першу чергу не буде каральним органом, а тим органом, в якому військові будуть відчувати справедливість. Це найважливіше завдання. А друге – військова юстиція, яка має йти у пакеті, тоді, я розумію, що це питання буде насправді у правильному напрямку. Я не підтримую ті речі, коли ми хочемо все перемішати і не бачимо цілої картинки", - підкреслила народна депутатка України.

На її думку, військова поліція глобально не вирішить всі проблеми, які є на сьогодні у ЗСУ.

"Коли цей законопроєкт йде навіть не в консультації з Комітетом нацбезпеки, то називається, що хтось щось пхає і не хоче цей процес зробити максимально публічним та правильним. Мали б це обговорювати й Комітет нацбезпеки, і правовий Комітет, аби вийти зі спільною позицією, тому ще це основа, яка буде працювати в ЗСУ. А робити це без обговорення, без присутніх міністрів, то у мене вже на старті заклалося таке відчуття, що дали наказ створити, а до кінця, як це буде працювати, думок немає", - резюмувала Савчук.

  • 19 червня Верховна Рада України прийняла за основу законопроєкт №6569-д про військову поліцію.

        Що передбачає законопроєкт про військову поліцію

  • Законопроєкт №6569-д має на меті створення військової поліції як формування з правоохоронними функціями, що входить до складу сектору безпеки і оборони. Основним завданням його є забезпечення правопорядку і військової дисципліни у Міністерстві оборони України, Збройних Силах України та Державній спеціальній службі транспорту.

    Зокрема військова поліція виявлятиме та запобігатиме правопорушення у вищезгаданих відомствах, забезпечуватиме правопорядок та дисципліну серед військових та захищатиме життя, здоров'я та права військовослужбовців.

    До загальної структури військової поліції входитимуть: центральний орган управління військової поліції, територіальні органи управління військової поліції (міжрегіональні, регіональні, місцеві), центри спеціального призначення, навчальні центри військової поліції та дисциплінарні батальйони.
Теги:
Відео
Україна
Верховна Рада
військові
Війна з Росією
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