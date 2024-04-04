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За час повномасштабної війни кіберполіцейські припинили діяльність 15 осередків фейкових новин

4 квітня, 2024 четвер
15:23
Суспільство фейк, розсилка

Під час повномасштабної війни кіберполіція ліквідувала понад 15 осередків фейкових новин, загальна аудиторія яких становить понад 3 млн

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту кіберполіції НПУ Андрій Шаронов під час презентації сайту проєкту "Кібер Брама", передає Укрінформ.

"Лише за період повномасштабної війни кіберполіцейські викрили та припинили діяльність понад 15 осередків fake news, зокрема це ботоферми, загальна аудиторія яких перевищує 3 млн осіб", - розповів він.

Шаронов зазначив, минулого року працівники кіберполіції отримали інформацію щодо понад 2,5 тис. фактів шахрайств в інтернеті.

"Узагалі по Нацполіції (за минулий рік, - ред.) таких фактів шахрайств було зафіксовано понад 45 тисяч. За перший квартал 2024 року ця цифра становить по кіберполіції понад 400 звернень, а в Нацполіції вона взагалі знаходиться на рівні понад 11 тисяч", - сказав представник кіберполіції.

Шаронов резюмував, що за останні роки кількість фейкових новин збільшилася, а їхня мета - дискредитувати владу України.

"І ми бачимо, що РФ наразі взяла курс на навчання своїх громадян тому, як зупинитися і не думати, не аналізувати інформацію з різних джерел. Вони навчають їх лише сприймати ту інформацію, яку видають пропагандистські ЗМІ. Ми ж вважаємо, що маємо навчати наших громадян підвищувати їхній рівень медіаграмотності та обізнаності - як не стати жертвою ні пропаганди, ні фейкових новин, ні онлайн-шахрайств", - додав він.

  • 4 квітня російська пропаганда вигадала фейк, у якому стверджує, що харківські школярі роблять ляльки вуду, щоб навести порчу на росіян.
Теги:
Україна
поліція
Війна з Росією
фейк
пропаганда
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