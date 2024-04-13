Законопроєкт про мобілізацію фактично був прийнятий наосліп, - політолог Кошель

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Значні правки до законопроєкту про мобілізацію просто повідкидали, але це важливий і дуже складний проєкт закону, бо несе зміни до 12 законів. І його приймали фактично наосліп. Чому? Тому що є монобільшість, але така умовна, яка немає 226 голосів, навіть і 200 немає. А також є вірні союзники - "Довіра", "За майбутнє" та дві фракції ОПЗЖ. Тому вони собі можуть дозволити голосувати наосліп та не звертати увагу на опозицію. Закон прийняли з запізненням на два роки, а мав би бути ще весною 2022 року. Крім того, прийняли наосліп, без обговорення недостатньо якісне законодавче рішення", - зауважив Олексій Кошель.

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Політолог вважає, що вже у травні з'являться розмови та почнуть реєструватися правки до цього законопроєкту, бо там багато питань залишилося незакритими.