Законопроєкт про мобілізацію фактично був прийнятий наосліп, - політолог Кошель
Олексій Кошель, політолог, голова Комітету виборців України, зазначив, що умовна монобільшість за допомогою вірних союзників у ВР могла собі дозволити голосувати за мобілізаційний законопроєкт та не звертати увагу на опозицію
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Значні правки до законопроєкту про мобілізацію просто повідкидали, але це важливий і дуже складний проєкт закону, бо несе зміни до 12 законів. І його приймали фактично наосліп. Чому? Тому що є монобільшість, але така умовна, яка немає 226 голосів, навіть і 200 немає. А також є вірні союзники - "Довіра", "За майбутнє" та дві фракції ОПЗЖ. Тому вони собі можуть дозволити голосувати наосліп та не звертати увагу на опозицію. Закон прийняли з запізненням на два роки, а мав би бути ще весною 2022 року. Крім того, прийняли наосліп, без обговорення недостатньо якісне законодавче рішення", - зауважив Олексій Кошель.
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Політолог вважає, що вже у травні з'являться розмови та почнуть реєструватися правки до цього законопроєкту, бо там багато питань залишилося незакритими.
- Нагадаємо, Верховна Рада на засіданні 11 квітня ухвалила законопроєкт про мобілізацію в цілому. За це віддали свої голоси 283 нардепи.
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