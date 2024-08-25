Звання заслуженого діяча культури має бути ліквідоване, це радянський спадок, - поет Рибчинський
Поет Євген Рибчинський вважає, що в Україні має бути врегульоване питання вручення державних нагород й звань діячам культури
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"У 2018 році я написав статтю на "Українській правді", яка називалась "Скасування звань як етап декомунізації". Ще тоді для мене було очевидно, що скасування звань, в тому числі й народних та заслужених діячів культури, є відривом від Росії. Нам навʼязали ці звання. Польща ще у 2005 році відмовилась від звання заслужений діяч культури. Вони ж змогли це зробити, а ми чомусь ні", - пояснив Рибчинський.
За словами поета, проблема вручення нагород й звань має бути вирішена.
"Ми ж мали взяти приклад з Польщі. Натомість ми далі користуємось цим й посилюємо це питання. Ми продовжуємо й далі роздавати нагороди й звання. Після моєї статті мене ще й викликали", - додав він.
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