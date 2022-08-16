Суттєво більше українців почали себе вважати свідомими громадянами, - КМІС

Про це він розповів в етері Еспресо.



6-20 липня цього року було проведено КМІС дослідження "Показники національно-громадянської української ідентичності". На питання "Ким Ви себе перш за все вважаєте?" майже 85% опитаних обрали варіант відповіді "Громадянином України". Серед жителів Сходу 81% вважають себе перш за все громадянами України, серед російськомовних українців – 81%, серед російськомовних росіян – 78%. Мешканцем свого населеного пункту або регіону себе назвали трохи більш як 6%. Громадянином світу або Європи - майже 4%. Близько 3% вважають себе представником етносу або нації. Громадянином колишнього Радянського Союзу себе відчуває трохи менш як 1% опитаних.





Заступник директора КМІС прокоментував результати липневого дослідження: "Це було всеукраїнське опитування, у якому опитано 2000 респондентів за вибіркою серед дорослого населення України. Як ми бачимо, зростає громадянська самоідентичність не тільки населення країни в цілому, а і серед різних регіональних категорій як на Заході, так і на Сході, також серед різних лінгвоетнічних категорій. Ми навіть підкреслюємо, що серед російськомовних росіян-респондентів у вибірці майже 80% вважають себе, у першу чергу, громадянами України. І для України такий показник є великим прогресом. Насправді еволюція та зріст громадянської ідентичності відбувалися всі роки української незалежності, але, на жаль, сьогоднішні драматичні події дали сильний імпульс до більшого зростання".



Антон Грушецький додав, що за іншими даними українці зміцнили думку щодо євроатлантичної інтеграції та підтримують членство України в ЄС та НАТО, і це показник по різних категоріях українців як молодих, так і старших, як західних, так і східних, сіл та міст, російськомовних та україномовних. Тобто вибудовується більш згуртоване суспільство в Україні, коли важливі питання перестали бути розколюючими, а стали інтегруючими для українців.

Також КМІС провів опитування серед українців щодо релігійного визначення: 72% респондентів ідентифікують себе як православних

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