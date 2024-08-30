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День авіації України: коли відзначають свято та його історія

Крістіна Слончак
30 серпня, 2024 п'ятниця
18:20
Свята День авіації України (АН-158)

День авіації України — важливе державне свято, яке відзначають щорічно в останню суботу серпня, тобто цьогоріч будемо святкувати 31 серпня

Зміст

Це свято присвячене всім, хто пов'язаний з авіаційною галуззю: пілотам, інженерам, технікам, диспетчерам, а також тим, хто працює в цивільній та військовій авіації. Цей день є символом визнання їхнього професіоналізму, мужності та відданості своїй справі.

Україна має багату історію, пов'язану з авіацією, і чимало видатних особистостей, які зробили значний внесок у її розвиток.

Ігор Сікорський — піонер авіації та конструктор гелікоптерів, уродженець Києва. Він був одним із перших, хто розробив багатомоторні літаки.

Микола Кибальчич — український винахідник, революціонер та піонер космічної інженерії. Він здобув популярність насамперед завдяки своєму науковому внеску в авіацію та ракетну техніку, а також через свою участь у революційному русі.

Дмитро Григорович — ще одна знакова постать в історії української авіації. Він був авіаконструктором і одним із піонерів гідроавіації, адже створив перший гідроплан. Його досягнення залишили значний слід у розвитку світової авіації, особливо у галузі створення гідролітаків.

Євграф Миколайович Крутень — один із найвизначніших українських пілотів, який прославився як військовий льотчик-ас під час Першої світової війни. Він відіграв важливу роль у розвитку тактики повітряного бою і став символом героїзму українських авіаторів.

Насправді цей список можна продовжувати, адже Україна може пишатися багатьма авіаконструкторами, хоробрими та неймовірно талановитими плотами-асами. Із початку повномасштабного вторгнення українські "захисники неба" здійснили вже двадцять дві тисячі бойових вильотів. Багато українських пілотів були удостоєні звання Героя України, а сотні - отримали найвищі державні нагороди. Водночас війна призвела до трагічних втрат серед льотчиків та серед тих, хто відповідає за наземну підтримку польотів. Значну частину героїчних історій та прізвищ ми зараз не знаємо. Однак щойно закінчиться війна, всі подвиги стануть відомими, а ці імена обов'язково будуть закарбовані в історії, ми вшануємо їх як справжніх героїв нашого часу.

Винищувач МіГ-29

Фото: Getty Images

Історія свята та сучасність

День авіації України був започаткований у 1993 році після здобуття Україною незалежності відповідно до Указу Президента №305/93 (зі змінами відповідно до Указу Президента № 119/96). Враховуючи важливість авіації для економіки, оборони та міжнародної співпраці, цей день став офіційним професійним святом. Як зазначалось раніше, українська авіація має глибоке коріння, що сягає часів становлення перших літаків і розвитку авіаційної промисловості в країні.

Ще в радянський період Україна була важливим центром авіаційного виробництва. Заводи у Києві, Харкові, Запоріжжі та інших містах випускали літаки та авіаційні двигуни, а конструкторські бюро, зокрема, легендарне АТ "Антонов", розробляли нові моделі літаків. Згодом українська авіація стала відомою завдяки великим транспортним літакам, таким як Ан-124 "Руслан". Справжньою гордістю можна назвати Ан-225 "Мрія", що вважається найбільшим та найпотужнішим вантажним літаком у світі. Він був розроблений наприкінці 1980-х років для транспортування у галузі космічних технологій та великогабаритних вантажів. Ан-225 встановив безліч рекордів, включно за вантажопідйомністю, швидкістю та висотою.

У перші дні російського вторгнення в Україну, Ан-225 зазнав серйозних пошкоджень та фактично був знищений через обстріл військових РФ в Гостомелі під Києвом. Наразі триває робота з розробки плану відновлення цього унікального літака, щоб "Мрія" знову піднялася в небо, показавши світові свою велич та можливості, які надихали і захоплювали багатьох.

Мрія

Фото: ukroboronprom

Українська авіація виконувала важливу роль у цивільній, комерційній та військовій сферах. Хоча простір цивільної складової нині закритий через війну, авіаційна промисловість і досі розвивається, особливо це стосується розробок у сфері безпілотних літальних апаратів.

Під час воєнного стану льотчики показали героїзм, майстерність та неабияку винахідливість, захищаючи повітряний простір країни. Українські пілоти продовжують виконувати важливі бойові завдання, відстоюючи свободу та незалежність держави.

День авіації України — це свято професіоналів, які щодня працюють для забезпечення безпеки та розвитку авіаційної галузі. У цей день важливо вшанувати відвагу пілотів, інженерів та всіх, хто присвятив своє життя цій важливій справі. Авіація є гордістю України, а її успіхи стали можливими завдяки висококваліфікованим фахівцям, які невтомно працюють задля прогресу.

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