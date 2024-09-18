Amazon зобов'язала співробітників повністю відмовитися від дистанційної роботи і повернутися в офіси
Починаючи з наступного року, американська компанія Amazon вимагатиме від працівників повернутися до постійної роботи в офісах п’ять днів на тиждень
Про це пише Reuters.
Зазначається, що наразі працівники компанії мають працювати впродовж трьох робочих днів в офісах компанії.
Як пояснив генеральний директор Amazon Енді Яссі, ці зміни необхідні, щоб "винаходити, співпрацювати та бути на зв’язку". Він додав, що досвід поточної вимоги три дні на тиждень працювати в офісах начебтозміцнив переконання щодо переваг роботи в офісі.
Reuters підкреслює, що компанії дозволяють багатьом співробітникам працювати вдома після пандемії коронавірусу, залишаючи майже порожніми офіси в центрі в низці міст, таких як Сан-Франциско та Сієтл. Однак деякі технологічні гіганти починають зобов’язувати своїх працівників повертатися в офіси два-три дні на тиждень.
Amazon зайняла у цьому питанні жорсткішу позицію, ніж багато її конкурентів, оскільки COVID-19 став нині меншою загрозою.
У рамках організаційної реструктуризації Amazon планує збільшити співвідношення індивідуальних учасників і менеджерів принаймні на 15% до кінця першого кварталу 2025 року. Компанія також скасовує попередню програму, яка дозволяла працівникам працювати з будь-якого місця протягом чотирьох місяців на рік.
- Раніше повідомлялося, що вперше за більш ніж дев'ять місяців Ілон Маск перестав бути найбагатшою людиною світу. Після падіння акцій Tesla Inc. бізнесмен поступився місцем на вершині Індексу мільярдерів Bloomberg засновнику Amazon.com Inc. Джеффу Безосу.
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