Amazon зобов'язала співробітників повністю відмовитися від дистанційної роботи і повернутися в офіси

Про це пише Reuters.

Зазначається, що наразі працівники компанії мають працювати впродовж трьох робочих днів в офісах компанії.

Як пояснив генеральний директор Amazon Енді Яссі, ці зміни необхідні, щоб "винаходити, співпрацювати та бути на зв’язку". Він додав, що досвід поточної вимоги три дні на тиждень працювати в офісах начебтозміцнив переконання щодо переваг роботи в офісі.

Reuters підкреслює, що компанії дозволяють багатьом співробітникам працювати вдома після пандемії коронавірусу, залишаючи майже порожніми офіси в центрі в низці міст, таких як Сан-Франциско та Сієтл. Однак деякі технологічні гіганти починають зобов’язувати своїх працівників повертатися в офіси два-три дні на тиждень.

Amazon зайняла у цьому питанні жорсткішу позицію, ніж багато її конкурентів, оскільки COVID-19 став нині меншою загрозою.

У рамках організаційної реструктуризації Amazon планує збільшити співвідношення індивідуальних учасників і менеджерів принаймні на 15% до кінця першого кварталу 2025 року. Компанія також скасовує попередню програму, яка дозволяла працівникам працювати з будь-якого місця протягом чотирьох місяців на рік.