Азербайджан подав офіційну заяву на вступ до БРІКС
Азербайджан офіційно подав заяву на вступ до міждержавного об'єднання БРІКС
Про це пише інформаційне агентство країни Report із посиланням на прессекретаря МЗС Азербайджану Айхана Гаджизаде.
У матеріалі додають, що перед офіційною заявою Баку на вступ до БРІКС 3 липня прийняли "Спільну декларацію про встановлення стратегічного партнерства між Азербайджанською Республікою та Китайською Народною Республікою" на саміті Шанхайської організації співробітництва в Астані Казахстану.
Згідно з одним із пунктів документу, Азербайджан висловив бажання стати членом БРІКС, що підтримав Пекін.
- 2 січня стало відомо, що до БРІКС приєдналися Іран, Ефіопія, Єгипет і ОАЕ.
Що відомо про БРІКС
Бразилія, Росія, Індія та Китай є засновниками БРІКC (англ. BRICS – скорочення від Brazil, Rusia, India, China, South Africa). Окрім геополітики, група фокусується на економічному співробітництві та збільшенні багатосторонньої торгівлі та розвитку.
Акронім БРІКC був придуманий у 2001 році тодішнім головним економістом Goldman Sachs Джимом О'Нілом у дослідницькій статті, яка підкреслювала потенціал зростання Бразилії, Росії, Індії та Китаю. Блок був заснований як неформальний клуб у 2009 році, щоб забезпечити платформу для своїх членів, щоб кинути виклик світовому порядку, де домінують Сполучені Штати та їхні західні союзники.
Його створення ініціювала Росія. Група не є офіційною багатосторонньою організацією, як ООН, Світовий банк або Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК). Глави держав і урядів країн-учасниць збираються щорічно, причому кожна країна бере на себе однорічне головування в групі.
Зазначимо, Південна Африка, найменший член з точки зору економічного впливу та чисельності населення, була першoю країною, що виграла від розширення блоку у 2010 році, коли угруповання стало відомим як БРІКС.
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