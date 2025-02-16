Заяви Венса 100% були погоджені у Білому домі, - політолог Рейтерович

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Віцепрезидент США Джей Ді Венс робив заяви, які 100% були погоджені у Білому домі. Мені взагалі здається, що це була класична схема, коли до Європи приїжджає такий собі поганий хлопець, який робить контроверсійні заяви. Потім на цьому фоні Дональд Трамп буде виглядати адекватним й поміркованим політиком. Тому, коли Венс говорить про Румунію, то це фактично підтримка того тренду, який є в адміністрації Дональда Трампа на допомогу різноманітним політичним силам. Зокрема, праворадикальним. Саме ці сили, як вважають в адміністрації Трампа, відповідають ідеологічно їм. Тому вони намагаються підігрувати цьому. Заяву Венса взагалі можна сприймати як пряме втручання у внутрішні справи суверенної держави", - пояснив Рейтерович.

За словами політолога, нинішня політика адміністрації Трампа виглядає, як спроба розділити Європу й зробити ставку на сили, які потенційно можуть прийти до влади.

"Венс розповідає, що в Румунії не така, неправильна демократія і що вони не мали права скасовувати результати першого туру виборів. Це ідіотизм, вибачте. Такі рішення країна може приймати лише самостійно. Тим більше в Румунії це рішення прийняв Конституційний суд. Його заяви виглядають, як спроба американців розділити Європу й зробити ставку на сили, які потенційно можуть прийти до влади. Для нинішньої адміністрації Трампа ідеологічні питання мають набагато більшу цінність, ніж для їхніх попередників", - додав він.