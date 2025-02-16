В Австрії сирієць влаштував різанину в центрі міста Віллах: загинув підліток, поранено 5 перехожих

Про це повідомляє DW.

За даними поліції, двоє із п'яти поранених перебувають у важкому стані. Вік поранених - від 14 до 32 років, усі вони чоловіки.

Підозрюваний у нападі – 23-річний прохач притулку з Сирії, який має чинну посвідку на проживання в Австрії. Його затримали одразу після нападу, повідомили в поліції.

Зазначається, що один із очевидців, який також має сирійське походження, збив нападника автомобілем. За словами речника поліції, таким чином він, ймовірно, запобіг подальшим злочинам і допоміг правоохоронцям оперативно його заарештувати.

Наразі слідчі з'ясовують, чи був підозрюваний знайомий із загиблим підлітком або пораненими. Свідки повідомляють, що нападник атакував перехожих із вигуками "Аллах акбар". Поліція перевіряє, чи діяв він самостійно, і шукає можливих спільників.

Губернатор Каринтії Петер Кайзер висловив співчуття родині 14-річної жертви та наголосив на важливості дотримання законів.

"Цей жахливий злочин має тягнути за собою суворі наслідки. Я завжди наголошував: усі, хто живе в Каринтії, в Австрії, повинні поважати наші закони та цінності", – заявив він.

За даними МВС Австрії, у 2024 році близько 25 тисяч іноземців подали заявки на притулок, найбільше серед них – вихідці з Сирії, на другому місці афганці. Зазначається, що кількість шукачів притулку в країні суттєво зменшилася: у 2022 році було зареєстровано понад 100 тисяч заявок, у 2023-му – близько 59 тисяч. На тлі нестабільної політичної ситуації в Сирії після падіння режиму Башара Асада Австрія у грудні призупинила розгляд заявок на притулок від сирійських громадян.