Росіяни переходять Оскіл, щоб створити новий наступальний плацдарм на Харківщині, - речник ОСУВ "Хортиця"

Про це розказав речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов "Суспільному".

Він заявив, що на правому березі Осколу ситуація гнучка.

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"Ворог намагається перетнути річку малими групами, накопичити ці малі групи, об'єднати їх вже за річкою, а вже після цього проводити ними якісь активні штурмові дії у напрямку різних населених пунктах. Там активні бої в районі Дворічної, Загризового, Тернів та ще низки населених пунктів саме поблизу до річки. Саме тому, що йому треба встановити певний плацдарм, щоб вести подальші активні наступальні дії", — зазначив Трегубов.