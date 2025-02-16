Росіяни переходять Оскіл, щоб створити новий наступальний плацдарм на Харківщині, - речник ОСУВ "Хортиця"
Російські війська продовжують намагатися форсувати річку Оскіл на Харківщині та закріпитися на цьому напрямку, створюючи стабільний плацдарм
Про це розказав речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов "Суспільному".
Він заявив, що на правому березі Осколу ситуація гнучка.
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"Ворог намагається перетнути річку малими групами, накопичити ці малі групи, об'єднати їх вже за річкою, а вже після цього проводити ними якісь активні штурмові дії у напрямку різних населених пунктах. Там активні бої в районі Дворічної, Загризового, Тернів та ще низки населених пунктів саме поблизу до річки. Саме тому, що йому треба встановити певний плацдарм, щоб вести подальші активні наступальні дії", — зазначив Трегубов.
- Заступник командира 429-го окремого полку безпілотних авіаційних систем "Ахіллес" Олесь Маляревич розповів, що ворог вже здійснює заходи, щоб звести понтонні переправи для перекидання техніки на правий берег річки Оскіл.
- Командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко повідомив, що на Куп'янщині тривають активні бойові дії.
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