За версією ЦПД при РНБО України, 24 липня у світі з'явився фейк та маніпуляція.

Дезінформація: Нідерландська журналістка Соня ван ден Енде у статті для в Freesuriyah. eu написала: "Так само як і ІДІЛ свого часу, вони були найгіршими джихадистами і використовувалися як маріонеткова армія в Сирії та Іраку... Те саме стосується батальйону "Азов", вони також є маріонетковою армією Заходу, яка складається з найжахливіших неонацистів, у чому я особисто переконалася після звільнення російською армією металургійного комбінату "Азовсталь" у Маріуполі, де вони забарикадувалися і замкнули в підвалах мирних жителів, багато з яких загинули".

Спростування: Батальйон "Азов" є частиною Національної гвардії України і складається з патріотично налаштованих українців, які борються за свою країну проти російської агресії. Звинувачення в неонацизмі є частиною російської пропаганди, спрямованої на дискредитацію українських Збройних Сил і виправдання своєї агресії. Також насправді під час боротьби за "Азовсталь" українські захисники тримали оборону, намагаючись захистити мирних жителів від російських обстрілів.

Маніпуляція: Німецька політична активістка Наомі Зайбт на своїй сторінці в X написала: "Зеленський хоче зупинити війну тепер, коли демократи програють? Отже, Байден дійсно керував війною".

Спростування: Насправді президент Володимир Зеленський та український народ прагнуть миру та борються за суверенітет і територіальну цілісність України незалежно від політичних змін у США.