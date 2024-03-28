"Бачимо, куди західні цінності котяться": на Далекому Сході РФ в одному з міст скасували вибори мера
Народний Хурал Бурятії скасував прямі вибори мера Улан-Уде. Натомість його обиратиме конкурсна комісія, що складатиметься з депутатів міської ради та призначатиметься губернатором регіону
Про це повідомляє "Сибірський Експрес" та міське ЗМІ "МК в Бурятії".
Зазначається, що таке рішення підтримали 54 депутати, шість виступили проти, один утримався. Водночас деяких єдиноросів не було на сесії, але вони "делегували" свої голоси колегам.
Законопроєкт до Народного Хуралу ще в січні вніс голова Бурятії Олексій Циденов. Він хоче, щоб мера призначала міськрада з кандидатів, узгоджених конкурсною комісією, половину якої представляє сам губернатор.
"У тому ж Радянському Союзі перші секретарі міськкомів не обиралися, обиралися лише депутати. У 90-х роках західну виборчу систему почали запроваджувати. Сьогодні ми бачимо, куди західні цінності котяться", - заявив голова адміністрації губернатора Алдар Гулгенов.
За його словами, "людям байдуже, хто конкретно керує, важливіше, щоб місто розвивалося, і життя було комфортнішим".
- Нещодавно в Росії відбулися президентські вибори. Володимира Путіна "обрали" на новий термін. З "перемогою" його вже привітали лідери КНДР, Китаю, Ірану, Білорусі, Казахстану, Узбекистану, Азербайджану, Індії, Сирії, Пакистану, Катару й Туреччини.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39 Купівля 39Продаж 39.48
- EUR Купівля 42.28Продаж 42.98
- Актуальне
- Важливе