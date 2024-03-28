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"Бачимо, куди західні цінності котяться": на Далекому Сході РФ в одному з міст скасували вибори мера

28 березня, 2024 четвер
08:16
Світ росія дипломат

Народний Хурал Бурятії скасував прямі вибори мера Улан-Уде. Натомість його обиратиме конкурсна комісія, що складатиметься з депутатів міської ради та призначатиметься губернатором регіону

Про це повідомляє "Сибірський Експрес" та міське ЗМІ "МК в Бурятії".

Зазначається, що таке рішення підтримали 54 депутати, шість виступили проти, один утримався. Водночас деяких єдиноросів не було на сесії, але вони "делегували" свої голоси колегам.

Законопроєкт до Народного Хуралу ще в січні вніс голова Бурятії Олексій Циденов. Він хоче, щоб мера призначала міськрада з кандидатів, узгоджених конкурсною комісією, половину якої представляє сам губернатор.

"У тому ж Радянському Союзі перші секретарі міськкомів не обиралися, обиралися лише депутати. У 90-х роках західну виборчу систему почали запроваджувати. Сьогодні ми бачимо, куди західні цінності котяться", - заявив голова адміністрації губернатора Алдар Гулгенов.

За його словами, "людям байдуже, хто конкретно керує, важливіше, щоб місто розвивалося, і життя було комфортнішим".

  • Нещодавно в Росії відбулися президентські вибори. Володимира Путіна "обрали" на новий термін. З "перемогою" його вже привітали лідери КНДР, Китаю, Ірану, Білорусі, Казахстану, Узбекистану, Азербайджану, Індії, Сирії, Пакистану, Катару й Туреччини.

Теги:
Росія
вибори в Росії
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