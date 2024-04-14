Чому Росія після авіакатастрофи на Смоленщині не віддає Польщі рештки літака Качинського: версія журналіста Боболовича

Таку думку він висловив у етері Еспресо.

Про розслідування щодо катастрофи Ту-154 в Смоленську, де загинув тодішній президент Польщі Лех Качинський, низка високопосадовців, громадських діячів та представників духовенства - усього 96 осіб, включно з 8 членами екіпажу, Боболович сказав: "У нас є слідчий комітет, який розслідує ці справи, є заяви, що він майже завершив свою роботу і тут справа буде набагато складніша, тому що ми розуміємо, що до кінця і до моменту, коли не буде відданий літак з Російської Федерації, то справді всі висновки, навіть якщо не будуть по цій справі, завжди буде частина поляків, яка не до кінця буде мати довіру до тих висновків і до результату слідства"

Польський журналіст пояснив, що якщо не вдасться закінчити цю справу, то до неї все одно будуть повертатися.

"Велика частина поляків просто думає, що це був замах, а навіть, як немає доказів, то те, що за тим стояла Росія і як вона це зробила - це справа, яку треба буде з'ясувати, а зараз це нереально, бо не маємо доступу до всіх доказів в тому числі й до літака, який є в Російській Федерації. Саме те, що Росія тримає цей літак і не хоче його віддати Польщі - це також доказ до того, що вона є винна у цій ситуації, катастрофі, яка була 10 квітня 2010 року", - сказав він.

За словами медійника, справа з самого початку розколола польське суспільство, адже частина політичної еліти намагалася довести, що ця справа може об'єднати Польщу з Росією, мовляв, вона розслідуватиме катастрофу, але так не сталося.

"Дуже швидко стало зрозуміло, що Росія так не буде себе вести й це є результатом, який ми сьогодні бачимо. Насправді ця справа перекладається також на інші політичні речі й людей, які вважають що за тим стоїть Росія, то вони ніколи не будуть повністю довіряти тим полякам, які кажуть, що це просто була авіакатастрофа. Зрозуміло, що Росія на цьому грає, ми зараз не скажемо, як це було, але одне можемо сказати, що Росія з самого початку це використовує, як вплив на політикум Польщі", - підсумував Боболович.