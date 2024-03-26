"Дипломатичний борт Зеленського вивіз з Аргентини 300 кг кокаїну": російські фейки за 26 березня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків і маніпуляцій, які російський ворог продукував 26 березня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 26 березня росіяни запустили три великих обмани.
Фейк: Директор ФСБ РФ Бортніков заявив: "ФСБ відомо, що Україна здійснювала підготовку бойовиків на території Близького Сходу".
Фейк: "За терактом у "Крокусі" стоїть Україна", - заявив секретар ради безпеки РФ Патрушев.
Фейк: Ворожий TG-канал "Голос Мордора" із посиланням на статтю в американському виданні The Boston Times публікує повідомлення: "Дипломатичний борт Зеленського вивіз з Аргентини 300 кг кокаїну під час інавгурації президента Мілея".
- 25 березня повідомлялось, що російська пропаганда запустила фейк начебто 25 березня внаслідок ворожого удару гіперзвуковими ракетами "Циркон" у столичному аеропорту Жуляни знищено дві установки Patriot.
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