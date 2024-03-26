"Дипломатичний борт Зеленського вивіз з Аргентини 300 кг кокаїну": російські фейки за 26 березня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 26 березня росіяни запустили три великих обмани.

Фейк: Директор ФСБ РФ Бортніков заявив: "ФСБ відомо, що Україна здійснювала підготовку бойовиків на території Близького Сходу".

Фейк: "За терактом у "Крокусі" стоїть Україна", - заявив секретар ради безпеки РФ Патрушев.

Фейк: Ворожий TG-канал "Голос Мордора" із посиланням на статтю в американському виданні The Boston Times публікує повідомлення: "Дипломатичний борт Зеленського вивіз з Аргентини 300 кг кокаїну під час інавгурації президента Мілея".