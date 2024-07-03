ЄС закликав КНДР припинити запуски балістичних ракет і поставки зброї в РФ
Європейський Союз рішуче засуджує запуск балістичних ракет Північною Кореєю 1 липня, що є ще одним порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН
Про це заявив речник ЄС.
"ЄС знову закликає КНДР припинити всі незаконні дії, які загрожують регіональному та міжнародному миру та безпеці. Ми закликаємо КНДР прийняти пропозиції щодо діалогу від відповідних сторін і виконати свої зобов’язання згідно з резолюціями Ради Безпеки ООН щодо повної, перевіреної та незворотної відмови від своєї ядерної зброї та балістичних ракет", - йдеться у заяві.
У блоці також серйозно стурбовані поглибленням співпраці між КНДР і Росією, що є грубим порушенням багатьох резолюцій Ради Безпеки ООН.
"Ми знову закликаємо КНДР і Росію припинити незаконні поставки зброї", - наголосив речник.
Він підкреслив, що ЄС готовий працювати з усіма партнерами, щоб сприяти змістовному дипломатичному процесу, спрямованому на повну, перевірену та незворотну денуклеаризацію Корейського півострова.
- У понеділок, 1 липня, південнокорейські військові заявили, що Північна Корея здійснила запуск двох балістичних ракет, але один з них, ймовірно, пройшов невдало.
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