Естонія, імовірно, закриє кордон з РФ

Про це повідомляє пресслужба поліції Естонії.

"Через міграційний тиск з боку Росії Естонія може бути змушена закрити пункти пропуску. Ви більше не можете повернутися до Естонії через закритий пункт пропуску. Зверніть увагу, що якщо Естонія буде змушена тимчасово закрити свої пункти пропуску через міграційний тиск, ви не зможете повернутися до Естонії через цей пункт пропуску", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що останніми тижнями Росія навмисно скеровувала до естонського кордону групи мігрантів, які не мають законного права на в’їзд до ЄС.

"Якщо ці дії триватимуть, ми будемо змушені закрити пункти пропуску з метою захисту національної безпеки та громадського порядку, як це вже було зроблено у Фінляндії через міграційний тиск", - наголосили у поліції країни.

У разі закриття пункту пропуску це стосуватиметься всіх, хто перетинає кордон тут, додали правоохоронці.