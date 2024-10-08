Французька армія проведе військові навчання в Румунії з метою стримування РФ

Про це повідомляє Politico.

Згідно з повідомленням, навчання відбудуться в травні.

Навчання спрямовані на перевірку здатності швидко передислокувати боєздатну бригаду з 3000-5000 військовослужбовців на східний фланг НАТО протягом 10 днів. Це є проміжним етапом до досягнення мети НАТО – розгортання повноцінної дивізії з 10 000 до 25 000 військовослужбовців за 30 днів до 2027 року.

За словами генерала Бертрана Тужуса, командувача сухопутних військ НАТО в Європі, навчання є стратегічним сигналом та демонструють готовність Франції протистояти потенційній російській агресії.

"Раніше ми гралися у війну. Тепер є визначений ворог, і ми тренуємось з людьми, з якими ми насправді будемо воювати", - заявив він.

Генерал П'єр-Ерік Гійо, заступник Тужуса, зауважив, що існують труднощі, пов'язані з логістикою швидкого перекидання військ, включаючи бюрократичні перешкоди та невідповідність транспортної інфраструктури потребам армії.

"Досі не існує військового Шенгену, і нам потрібно рішуче поліпшити військову мобільність в Європі", - пояснив Гійо.

Франція працює над подоланням цих проблем, диверсифікуючи маршрути та використовуючи різні види транспорту: залізничний, автомобільний, водний.

Однак, головнокомандувач французької армії, генерал П'єр Шилл, попередив, що досягнення мети 2027 року залежить від достатнього фінансування.

За його словами, оборонний бюджет Франції перебуває під тиском через необхідність скорочення державного дефіциту. Повне виконання планів може бути поставлено під загрозу в разі суттєвого скорочення оборонних витрат.