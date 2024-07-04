ФСБ затримала брата польського "норкового короля", який організовував блокування кордону з Україною, - ЗМІ

Про це пишуть Gazeta.pl і Frontstory.pl.

Прокуратура РФ звинувачує Войцеха Войцика, який контролює в державі норкову ферму, у спробі підкупити ветеринарну інспекцію. Зазначається, що він нібито вимагав за $3 тис. сертифікати, які б дозволили експортувати з хутро з Росії до Азії.

"Після сплати 50 мільйонів рублів застави (близько 2,3 мільйона злотих) він був звільнений з-під варти. Невідомо, де він зараз перебуває і чи відпустили його росіяни до Польщі. Його сім'я стверджує, що Войцик залишається в Росії - під вартою", - йдеться в матеріалі.

Журналісти-розслідувачі Frontstory.co.uk з’ясували, що Войцех інвестував у РФ із 2021 року. Зокрема, у минулому році компанія поляка в Кенігсберзькій області продала шкури на 126,5 млн рублів.

Водночас зауважується, що брат організатора польського блокування кордону з Україною субсидує у РФ свою компанію та отримує дотації в розмірі до одного мільйона злотих на рік. Коли ж його затримала ФСБ - він перестав бути президентом кількох компаній, а став довіреною особою.

Зазначається, що бізнес Войцика зупинився через санкції, які, зокрема, запровадив проти Росії Європейський Союз.

"Портал також виявляє, що Войцех Войцик, який є членом наглядової ради агрофірми "Багротіон", співпрацює, зокрема, з Конрадом Піванським. Він також є секретарем правління Асоціації фермерів і споживачів. "Колегою Пйовенського в правлінні асоціації є депутат від ПіС Ярослав Сахайко" - читаємо ми. Політик неодноразово виступав на захист норківництва. У свою чергу, співробітницею Щепана Войціка є Кароліна Хернік - родина депутата Європарламенту від Конфедерації Єви Зайончковської-Хернік. "Сказати, що Герніки пов'язані з норвежцями, означає не сказати нічого: чоловік політикині є співробітником фонду Щепана Войціка, а її зять був віце-президентом Польської асоціації хутряної промисловості, яку очолює Войцік", - розповідає Frontstory.pl.

У 2022 році Польща імпортувала найбільше норки

Згідно з даними Євростату, у перший рік повномасштабного вторгнення РФ в Україну Польща імпортувала найбільше шкурок норки. Frontstory.pl підкреслює: у 2022 році польська компанія продала з Росії 95,5 тонн шкір-сирців, вартістю близько 8,2 млн злотих (2,2 млн євро).

"Хоча хутро потрапило під санкції в жовтні 2022 року - заводчикам дозволено імпортувати його лише до січня і за умови наявності попередніх домовленостей, у 2023 році доходи російської компанії Войцика досягають 126,6 мільйона рублів (5,9 мільйона злотих)", - йдеться в матеріалі frontstory.co.uk.

Лідер хутряної промисловості Польщі Щепан Войцик - організатор блокування кордону з Україною

Войцех Войцик є братом польського "норкового короля" Щепана Войцика. Він організовував протести фермерів Польщі проти ЄС, а також блокування кордону з Україною.

Frontstory.pl розповідає, що Войцик є "обличчям польської імперії з розведення норок". Зазначається, що вся його родина, брати та їх дружини, тримають хутряні ферми у 18 містах Польщі.

"Останнім часом він особливо активно брав участь у демонстраціях фермерів проти ЄС у Польщі та Брюсселі", - підкреслює видання.