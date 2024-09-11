Гарріс вдалося обіграти ситуацію проти Трампа на дебатах, попри його коментарі, - журналістка Гіпсон

Про це розповіла журналістка Голосу Америки Катерина Гіпсон в інтерв'ю кореспондентці Наталії Стареправо на телеканалі "Еспресо".

"У США завжди багато обговорюють мову жестів кандидатів під час дебатів. Йдеться не лише про їхні слова, але й про те, як вони реагують фізично. Їх поведінка говорить виборцям про те, наскільки ефективним президентом вони можуть бути, якщо їх оберуть. Було багато дискусій про те, що Гарріс залишалася спокійною і врівноваженою, незважаючи на коментарі Трампа про її расу та послужний список. Їй навіть вдалося обіграти ситуацію проти нього. Одним із ключових моментів стало запрошення виборців відвідати один з мітингів Трампа, наголошуючи, що люди часто нудьгують і йдуть раніше. Це, схоже, вразило колишнього президента Трампа і змусило його виголосити невелику тираду про те, що іммігранти в Сполучених Штатах їдять тварин. Це був один з його ненайкращих моментів під час дебатів. Тож вони обидвоє мали змогу продемонструвати своєю поведінкою, як вони реагують один на одного", - зазначила вона.



Правила президентських дебатів обговорюються під час кожної кампанії, для кожної окремої дискусії. Вони є неймовірно важливими, і сьогодні усі побачили, що правила працюють, сказала Гіпсон.



"Цього разу було багато дискусій щодо того, чи будуть мікрофони вимкнені, чи працюватимуть у прямому ефірі. Команда Камали Гарріс вважала, що увімкнені мікрофони дадуть Дональду Трампу більше часу для того, щоб говорити не те, що треба. Існує багато правил щодо часу відповіді, і в минулому перед кандидатами завжди була жива аудиторія. Зараз це змінюється: в одній залі перебувають лише два кандидати та модератори, а ЗМІ та глядачі знаходяться в інших місцях. Безумовно, це впливає на те, як кандидати виголошують свої репліки та взаємодіють один з одним", - пояснила вона.