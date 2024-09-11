Гарріс вдалося обіграти ситуацію проти Трампа на дебатах, попри його коментарі, - журналістка Гіпсон
Під час дебатів Камала Гарріс змусила Дональда Трампа виголосити невелику тираду
Про це розповіла журналістка Голосу Америки Катерина Гіпсон в інтерв'ю кореспондентці Наталії Стареправо на телеканалі "Еспресо".
"У США завжди багато обговорюють мову жестів кандидатів під час дебатів. Йдеться не лише про їхні слова, але й про те, як вони реагують фізично. Їх поведінка говорить виборцям про те, наскільки ефективним президентом вони можуть бути, якщо їх оберуть. Було багато дискусій про те, що Гарріс залишалася спокійною і врівноваженою, незважаючи на коментарі Трампа про її расу та послужний список. Їй навіть вдалося обіграти ситуацію проти нього. Одним із ключових моментів стало запрошення виборців відвідати один з мітингів Трампа, наголошуючи, що люди часто нудьгують і йдуть раніше. Це, схоже, вразило колишнього президента Трампа і змусило його виголосити невелику тираду про те, що іммігранти в Сполучених Штатах їдять тварин. Це був один з його ненайкращих моментів під час дебатів. Тож вони обидвоє мали змогу продемонструвати своєю поведінкою, як вони реагують один на одного", - зазначила вона.
Правила президентських дебатів обговорюються під час кожної кампанії, для кожної окремої дискусії. Вони є неймовірно важливими, і сьогодні усі побачили, що правила працюють, сказала Гіпсон.
"Цього разу було багато дискусій щодо того, чи будуть мікрофони вимкнені, чи працюватимуть у прямому ефірі. Команда Камали Гарріс вважала, що увімкнені мікрофони дадуть Дональду Трампу більше часу для того, щоб говорити не те, що треба. Існує багато правил щодо часу відповіді, і в минулому перед кандидатами завжди була жива аудиторія. Зараз це змінюється: в одній залі перебувають лише два кандидати та модератори, а ЗМІ та глядачі знаходяться в інших місцях. Безумовно, це впливає на те, як кандидати виголошують свої репліки та взаємодіють один з одним", - пояснила вона.
- Кандидати у президенти США - демократка Камала Гарріс і республіканець Дональд Трамп провели 11 вересня перші дебати. Телеканал "Еспресо" демонстрував дебати наживо.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.02 Купівля 41.02Продаж 41.47
- EUR Купівля 45.3Продаж 45.94
- Актуальне
- Важливе