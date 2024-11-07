Генконсул України в Кракові відвідав Ченстохову: обговорив співпрацю й ушанував пам'ять воїнів УНР

Про це повідомило Генеральне консульство України в Кракові.

Український дипломат зустрівся з президентом міста Кшиштофом Матиящиком. Під час зустрічі йшлося про співпрацю міської адміністрації та ради Ченстохови з органами місцевого самоврядування українських регіонів-партнерів – Кам’янця-Подільського, що на Хмельниччині, а також Харкова, який потребує допомоги з огляду на систематичні руйнівні обстріли рашистів. Окрім того, очільник Ченстохови розповів про налагоджені контакти з українськими містами Вінниця, Івано-Франківськ, Умань, Бердичів, Буча, Золочів (Львівської області), а також взаємодію в рамках співпраці Сілезької спілки гмін і повітів та Київського відділення Асоціації міст України.

Фото: facebook.com/UKRinKrakow

Окремо обговорили можливість стажувань для представників створених у рамках реформи децентралізації в Україні ОТГ, щоб вони мали змогу виявити досвід Ченстохови й Сілезького воєводства із залучення й ефективного використання у громадах фінансової допомоги ЄС. Також торкнулися теми організації відпочинку дітей із сімей військовослужбовців ЗСУ; обговорили забезпечення потреб української громади міста, яка суттєво зросла після початку повномасштабного вторгнення Росії, адже сюди прибули українці, що потребували тимчасового прихистку на час війни.

Президент міста Матиящик поінформував генконсула Войнаровського про роботу в Ченстохові суб’єктів підприємницької діяльності, засновниками яких є громадяни України. А дипломат своєю чергою розповів про можливості Міжнародної цифрової платформи МЗС України NAZOVNI та про перспективи для громадян Польщі у веденні господарської діяльності в Україні.

Важливою частиною поїздки генконсула стало відвідання міського кладовища Кулє, де поховані воїни Армії Української Народної Республіки: полковник Борис Бракер (1872–1927), хорунжий Дем’ян Даценко (1898–1933), підполковник Володимир Байвенко (1885–1941), поручник Микола Кулак (1897–1955), підполковник Петро Ярчевський (пом. 1963), полковник Володимир Бернатович (1880–1928), полковник Володимир Руднявський (1889–1937), а також Ростислав Білицький (1898-1921) і Михайло Пікульський.

Фото: facebook.com/UKRinKrakow

В'ячеслав Войнаровський поклав квіти, запалив свічки й помолився біля пам’ятної плити "Борцям за волю України 1917–1941", під якою поховані деякі зі згаданих воїнів УНР.