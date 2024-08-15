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Google звинуватив іранську групу в спробі зламати облікові записи осіб, повʼязаних із президентськими кампаніями Трампа та Гарріс

Дар'я Куркіна
15 серпня, 2024 четвер
16:13
Світ Google

Корпорація Google стверджує, що повʼязана з революційною гвардією Ірану група намагається з травня 2024 року зламати електронні пошти близько 10 осіб, які повʼязані з лідером США Джо Байденом та кандидатами у президенти Дональдом Трампом і Камалою Гарріс

Зміст

Про це пише Associated Press.

Відділ розвідки загроз технологічної компанії підкреслив, що іранська група намагається атакувати облікові записи чинних та колишніх урядовців, а також людей, повʼязаних із Байденом, Гарріс та Трампом.

Звіт від Google Threat Analysis Group підтверджує дані Microsoft щодо збільшення кіберактивності Ірану перед майбутніми президентськими виборами у Сполучених Штатах.

Зокрема, дослідники Google виявили, що іранська група використовує фішинг, аби отримати дані електронних пошт. Під час цього типу кібератаки хакер видає себе за відправника, якому можна довіряти, аби жертва поділилася з ним своїми даними для входу.

Акцентують, що корпорація зафіксувала випадок, коли іранська група отримала доступ до особистого облікового запису Gmail одного високопоставленого політичного консультанта. У липні Google повідомив про це ФБР.

Головний аналітик відділу загроз Джон Галтквіст стверджує, це не перша спроба іранської групи втрутитися у вибори США. У звіті йдеться, що вона атакувала виборчі штаби Байдена і Трампа під час виборів 2020 року.

"Група також була плідною в іншій кібершпигунській діяльності, особливо на Близькому Сході, йдеться у звіті. В останні місяці, оскільки війна між Ізраїлем та Хамасом посилила напруженість у регіоні, ця діяльність передбачала фішингові кампанії електронною поштою, орієнтовані на ізраїльських дипломатів, науковців, неурядові організації та військові філії", - додають у матеріалі.

  • 10 серпня у своєму останньому звіті про розвідку загроз компанія Microsoft заявила, що Іран збільшив свою кіберактивність з метою вплинути на майбутні вибори в США.
Теги:
вибори
вибори президента
Технології
Іран
Джо Байден
хакер
Дональд Трамп
кібератаки
вибори у США
США
Камала Гарріс
хакерські атаки
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