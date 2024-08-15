Google звинуватив іранську групу в спробі зламати облікові записи осіб, повʼязаних із президентськими кампаніями Трампа та Гарріс

Про це пише Associated Press.

Відділ розвідки загроз технологічної компанії підкреслив, що іранська група намагається атакувати облікові записи чинних та колишніх урядовців, а також людей, повʼязаних із Байденом, Гарріс та Трампом.

Звіт від Google Threat Analysis Group підтверджує дані Microsoft щодо збільшення кіберактивності Ірану перед майбутніми президентськими виборами у Сполучених Штатах.

Зокрема, дослідники Google виявили, що іранська група використовує фішинг, аби отримати дані електронних пошт. Під час цього типу кібератаки хакер видає себе за відправника, якому можна довіряти, аби жертва поділилася з ним своїми даними для входу.

Акцентують, що корпорація зафіксувала випадок, коли іранська група отримала доступ до особистого облікового запису Gmail одного високопоставленого політичного консультанта. У липні Google повідомив про це ФБР.

Головний аналітик відділу загроз Джон Галтквіст стверджує, це не перша спроба іранської групи втрутитися у вибори США. У звіті йдеться, що вона атакувала виборчі штаби Байдена і Трампа під час виборів 2020 року.

"Група також була плідною в іншій кібершпигунській діяльності, особливо на Близькому Сході, йдеться у звіті. В останні місяці, оскільки війна між Ізраїлем та Хамасом посилила напруженість у регіоні, ця діяльність передбачала фішингові кампанії електронною поштою, орієнтовані на ізраїльських дипломатів, науковців, неурядові організації та військові філії", - додають у матеріалі.