Греція планує запровадити збір з відвідувачів круїзних лайнерів, щоб запобігти надмірному туризму

Про це повідомляє Reuters.

За словами премєра, деякі з найпопулярніших напрямків, зокрема Санторіні, ризикують бути зруйнованими масовим туризмом. Надмірний темп є проблемою лише в кількох місцях країни.

"У Греції немає структурної проблеми надлишкового туризму... Деякі з її напрямків мають значні проблеми протягом певних тижнів або місяців року, з якими нам потрібно мати справу. Круїзне судноплавство обтяжило Санторіні та Міконос, і тому ми продовжуємо втручання", - заявив Міцотакіс.