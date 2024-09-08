Греція планує запровадити збір з відвідувачів круїзних лайнерів, щоб запобігти надмірному туризму
Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив про наміри запровадити збір у розмірі €20 з відвідувачів круїзних лайнерів для того, щоб запобігти надмірному туризму
Про це повідомляє Reuters.
За словами премєра, деякі з найпопулярніших напрямків, зокрема Санторіні, ризикують бути зруйнованими масовим туризмом. Надмірний темп є проблемою лише в кількох місцях країни.
"У Греції немає структурної проблеми надлишкового туризму... Деякі з її напрямків мають значні проблеми протягом певних тижнів або місяців року, з якими нам потрібно мати справу. Круїзне судноплавство обтяжило Санторіні та Міконос, і тому ми продовжуємо втручання", - заявив Міцотакіс.
- Північна Корея планує відновити міжнародний туризм у країні в грудні 2024 року. Це почнеться з північно-східного міста Самджійон.
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