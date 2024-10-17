"Кажу те, що мені повідомили": Трамп знову заявив, що мігранти нібито їдять домашніх тварин

Про це пише CNN.

На запитання, чи справді Трамп вірить в історію про те, що мігранти у Спрингфілді їдять домашніх тварин, він відповів, що лише "сказав те, що йому повідомили".

Читайте також: "Їдять псів і котів!" Співак The Kiffness створив пісню з заяви Трампа про емігрантів із Гаїті

До того ж кандидат у президенти, без жодних доказів, заявив, що громада мігрантів "їсть й інші речі, які їм не слід їсти".

Що передувало

Дональд Трамп під час теледебатів зі своєю опоненткою-демократкою Камалою Гарріс заявив, що численні іммігранти з Гаїті у Спрингфілді нібито крадуть домашніх тварин місцевих жителів або забирають диких тварин з парків, аби з'їсти.

Пізніше на передвиборчому мітингу в штаті Колорадо 12 жовтня Трамп виступив за смертну кару для мігрантів, які винні в убивстві громадян США.

Видання The Washington Post писало, що Дональд Трамп і його штаб розгорнули агресивну кампанію проти фактчекінгу його заяв, поставивши ультиматум ЗМІ: вони мають відмовитись від перевірки фактів у його заявах, якщо хочуть надалі взаємодіяти з ним.