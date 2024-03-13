"Хотіли б затулити вуха і не чути": Туск про риторику Папи Римського Франциска

Про це він сказав в інтерв’ю TVN24.

"Я мав нагоду зустрічатися з Папою Франциском кілька разів, і він, мабуть, був у кращому інтелектуальному та етичному стані тоді, я зараз говорю про політику, ніж сьогодні", - сказав Туск.

Він зазначив, що волів би не говорити з Папою про геополітику, про Росію та Україну.

"Тому що вже давно, коли ми чуємо, як Папа Римський говорить про ці речі, ми хотіли б затулити вуха і не чути, що він говорить", - додав прем'єр Польщі.

Передісторія

Папа Римський дав інтерв'ю, в якому заявив, що Україна повинна мати відвагу підняти білий прапор та почати переговори з Росією. У Ватикані спробували виправдати Папу Франциска.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс вважає, що "підіймати білий прапор" на знак капітуляції має зло, й для цього його слід спершу перемогти, а міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський звернувся до Папи з пропозицією заохотити Путіна вивести армію з України.

Крім того, на заяву Франциска відреагував президент України Володимир Зеленський. "Коли російське зло 24 лютого розпочало цю війну, усі українці стали на захист. Християни, мусульмани, юдеї - всі. І я дякую кожному українському капелану, які - з армією, в Силах оборони. Там, на передовій. Захищають життя й людяність. Підтримують і молитвою, і розмовою, і справою", - заявив він.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг, коментуючи заяву Папи Римського, сказав, що "капітуляція - це не мир".

11 березня апостольського нунція в Україні Вісвальдаса Кульбокаса запросили до Міністерства закордонних справ через висловлювання Папи Римського Франциска щодо того, що "Україна повинна підняти білий прапор та почати переговори з Росією".

12 березня Ватикан знову уточнив заяву Папи Франциска про "білий прапор". В Україні має бути створено умови для переговорів щодо справедливого й тривалого миру. Для цього агресор передусім має припинити вогонь.