Конструктиву з Орбаном бути не може, - голова угорської громади Києва Томпа про перспективи відносин із Будапештом

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Я хотів би уточнити, що це не стільки Угорщина, а так званий орбаністан, тобто та частина країни, що очолювана Орбаном. І конструктиву тут з Орбаном взагалі бути не може, тобто з ним взагалі немає сенсу і з його приспішниками зустрічатись, це просто витрачений час. Нам на сьогодні потрібно діяти, як діє Європейський Союз, потрібно налагоджувати, і чим раніше, тим краще, з тими опозиційними лідерами, угорською інтелігенцією", - сказав він.

Тібор Томпа зазначив, що вибори в Угорщині плануються на квітень 2026 року, але вже зараз потрібно співпрацювати з угорською опозицією.

"З тією ж самою партією "Тиса", "Моментумом", і співпрацювати на європейському терені, через європейські інституції. Це єдиний вихід, той, що є на сьогодні, що я бачу, тому що ці політичні сили, особливо той же самий "Моментум", вони дуже присутні в угорському парламенті, з ними потрібно і необхідно співпрацювати, щоб дійсно українсько-угорські стосунки були нормальними. Тим паче, що і політичні сили у всіх починаннях підтримують нас, в тому числі і проти рашистської агресії", - вважає він.