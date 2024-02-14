"Кордону гаплик - через тебе, людино": Білий дім присвятив віршовану валентинку спікеру Джонсону
У середу, 14 лютого, офіційна сторінка Білого дому опублікувала у соцмережі X твіт зі саркастичним віршем, який присвятили спікеру Палати представників Майку Джонсону
Про це Еспресо.TV повідомляє з посиланням на офіційний твіттер Білого дому.
Приблизний переклад вірша-валентинки на українську:
"Троянди червоні,
Фіалки сині,
Кордону гаплик
Через тебе, людино"
У твіті наголосили, що вірш присвячений спікеру Палати представників Конгресу США Майку Джонсону.
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