Країни ЄС попросили Європейський інвестбанк збільшити фінансування оборони через загрози з боку РФ

Про це повідомило видання Bloomberg.

Напередодні, 17 березня, країни надіслали лист березня президентці Європейського інвестиційного банку Надії Кальвіно, президенту Європейської ради Шарлю Мішелю та прем’єр-міністру Бельгії Александру де Кроо, закликаючи до нової стратегії фінансування.

"Нам потрібно вивчити різні можливості, які дозволили б ЄІБ інвестувати в діяльність, пов’язану з обороною, крім наявних проєктів подвійного призначення, – йдеться в листі. – Це означатиме обговорення та переоцінку поточних визначень проєктів подвійного призначення, переліку виключених видів діяльності, а також перегляд політики кредитування оборонної промисловості й інших обмежувальних елементів".

Лист підписали лідери Фінляндії, Болгарії, Чехії, Данії, Естонії, Франції, Німеччини, Італії, Латвії, Литви, Нідерландів, Польщі, Румунії та Швеції.

У листі також наголосили, що нова політика ЄІБ може мати "сигнальний ефект", який сприятиме подальшим приватним інвестиціям і зробить цей тип кредитування більш прийнятним для фінансових ринків і банків.

Лідери ЄС зустрінуться 21-22 березня, щоб обговорити безпеку, включаючи роль ЄІБ в оборонній готовності.

Лист надійшов у той момент, коли Україна намагається придбати більше боєприпасів і переконати союзників надати їй потужнішу допомогу. Європейський інвестбанк розглядає шляхи розширення підтримки оборонної промисловості.