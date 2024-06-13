Литовські юнаки проходитимуть військову службу одразу після школи: сейм ухвалив пакет законів
Сейм Литви ухвалив пакет законопроєктів щодо реформи військової служби. Відповідно до поправок, тепер юнаки зобов’язані проходити військову службу одразу після закінчення школи
Про це повідомляє Delfi.
Відповідно до закону, молоді люди Литви проходитимуть медичний огляд у 17 років.
"Хоча минулого року міністерство національної оборони підготувало пропозицію, яка передбачає альтернативні форми служби для студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах, ця ідея зустріла різкий опір освітянської спільноти та представників деяких молодіжних організацій", - йдеться в матеріалі.
Через таку ситуацію в Литві не стали додавати в законопроєкт ідею, аби призовні списки охоплювали студентів, які навчаються у вишах. Тому держава вирішила, що юнаки проходитимуть військову службу одразу після закінчення школи. Вони отримуватимуть лист про призов до армії у 17 років - після проходження медичної комісії.
Далі молоді хлопці не зможуть вступати до вищих навчальних закладів до завершення військової служби.
Зазначається, що медичну комісію литовці проходитимуть у 2025 році, а коли поправки до закону про реформу набудуть чинності - у 2026 - їх зможуть додати у призовні списки. Водночас громадяни, що не будуть зобов’язаними йти в армію за станом здоров’я, зможуть вступити до вишів.
"Ми засвоїли урок, що принцип універсальної оборони повинен починатися з розширення наших збройних сил і переходу до загальної військової повинності. Уроки України чітко показують нам, що вся країна повинна боротися проти набагато більшого супротивника, інакше неможливо встояти. Я радий, що на розгляд сейму було внесено справді збалансовану реформу", - наголосив депутат-консерватор Паулюс Саударгас.
За пакет законопроєктів щодо реформи військової служби проголосували 85 народних депутатів Литви, коли проти - 3, а 14 утримались.
- 5 березня стало відомо, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус планує до осені 2025 року повернути обов'язковий призов в армію. Він розглядає впровадження шведської моделі призову.
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