Литовські юнаки проходитимуть військову службу одразу після школи: сейм ухвалив пакет законів

Про це повідомляє Delfi.

Відповідно до закону, молоді люди Литви проходитимуть медичний огляд у 17 років.

"Хоча минулого року міністерство національної оборони підготувало пропозицію, яка передбачає альтернативні форми служби для студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах, ця ідея зустріла різкий опір освітянської спільноти та представників деяких молодіжних організацій", - йдеться в матеріалі.

Через таку ситуацію в Литві не стали додавати в законопроєкт ідею, аби призовні списки охоплювали студентів, які навчаються у вишах. Тому держава вирішила, що юнаки проходитимуть військову службу одразу після закінчення школи. Вони отримуватимуть лист про призов до армії у 17 років - після проходження медичної комісії.

Далі молоді хлопці не зможуть вступати до вищих навчальних закладів до завершення військової служби.

Зазначається, що медичну комісію литовці проходитимуть у 2025 році, а коли поправки до закону про реформу набудуть чинності - у 2026 - їх зможуть додати у призовні списки. Водночас громадяни, що не будуть зобов’язаними йти в армію за станом здоров’я, зможуть вступити до вишів.

"Ми засвоїли урок, що принцип універсальної оборони повинен починатися з розширення наших збройних сил і переходу до загальної військової повинності. Уроки України чітко показують нам, що вся країна повинна боротися проти набагато більшого супротивника, інакше неможливо встояти. Я радий, що на розгляд сейму було внесено справді збалансовану реформу", - наголосив депутат-консерватор Паулюс Саударгас.

За пакет законопроєктів щодо реформи військової служби проголосували 85 народних депутатів Литви, коли проти - 3, а 14 утримались.