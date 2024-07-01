Майже половина виборців демократів вважає, що Байден повинен піти у відставку - опитування CBS

Про це інформує The Hill.

Опитування, проведене з 28 по 29 червня, показало, що лише 55% демократів підтримують його балотування на посаду президента. Це на 10 пунктів менше, ніж у лютому 2024 року.

Ці дані свідчать про зростаюче занепокоєння стосовно віку та психічного здоров'я Байдена. Лише 59% демократів вважають, що він має достатній рівень психічного та когнітивного здоров'я, щоб виконувати обов'язки президента. Цей показник значно знизився порівняно з червнем, коли 71% демократів висловили впевненість у його здатності.

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Білий дім і передвиборча кампанія Байдена намагаються розвіяти ці побоювання, стверджуючи, що він просто перехворів під час дебатів. Однак, ці запевнення, схоже, не переконали значну частину демократичних виборців.

Опитування CBS News/YouGov було проведене серед 1130 зареєстрованих виборців з похибкою близько 4,2 відсоткових пунктів. Серед зареєстрованих виборців Демократичної партії похибка становить близько 6,8 відсоткових пунктів.

Дебати Байдена і Трампа

Кандидати у президенти США Джозеф Байден і Дональд Трамп провели 27 червня перші дебати. Зокрема, говорили й про Україну.

Згідно з опитуванням CNN, після дебатів Джо Байдена та Дональда Трампа 5% спостерігачів змінили думку щодо того, за кого голосувати: Трампа назвали переможцем дебатів 67% глядачів, Байдена - 33%.

Згодом у виборчому штабі Байдена спростували чутки про зняття його кандидатури з цьогорічних президентських виборів після невдачі на дебатах з Трампом.

Байден уперше прокоментував свій виступ на президентських дебатах із Дональдом Трампом, частково визнавши, що він був поганим. Водночас він запевнив, що зможе виконувати роботу очільника Білого дому.

Байден визнав незадовільним виступ на дебатах із Трампом, але наразі не збирається знімати з виборів власну кандидатуру.