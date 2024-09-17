"Можливість застосування Україною далекобійних ракет НАТО є однією з найбільших загроз для планети": маніпуляції іноземних ЗМІ за 16 вересня

За версією ЦПД при РНБО України, 16 вересня у світі з'явилися дві маніпуляції.

Маніпуляція: Ірландський журналіст Чей Боуз на своїй сторінці в X написав: "Скільки представників еліти ЄС/США/НАТО несуть безпосередню відповідальність за початок і ескалацію війни в Україні?".

Спростування: Чей Боуз просуває російський пропагандистський наратив про те, що Захід "ескалує війну в Україні". Мета – перекласти відповідальність за початок і продовження війни з Росії на союзників України.

Маніпуляція: Американський журналіст Гленн Грінвальд на сторінці в X написав: "Готовність, фактично бажання гратися з можливістю ядерного армагеддону – закиньмо далекобійні ракети НАТО "вглиб Росії" і подивимося, що з цього вийде – є однією з найбільших загроз для планети".

Спростування: Журналіст намагається зобразити можливість застосування Україною далекобійної зброї проти військових об'єктів у Росії як ескалацію війни. Насправді така можливість є одним з найефективніших засобів захисту України від російських ударів, тому пропагандисти демонізують цю ідею.