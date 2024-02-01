МЗС РФ доручило своїм дипломатам переслідувати російських артистів, які виступили проти війни Путіна, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на два проінформовані джерела.

Співрозмовники розповіли, що дипломатам РФ доручено переслідувати російських артистів, які підтримують Україну й виступають проти Путіна в "дружніх" Росії країнах.

Bloomberg нагадує ситуацію із затриманням у Таїланді членів російської групи "Бі-2", які раніше виступали проти війни Росії в Україні. Їх затримали за порушення імміграційних правил. Москва намагалася депортувати музикантів назад в РФ, де їм, як вважають правозахисники, загрожував би арешт.

Чотири учасники групи мали ізраїльське громадянство, тому затриманих вислали до Ізраїлю після втручання дипломатів.

Bloomberg пише, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Росію покинули близько 1 млн громадян.