У РФ планують відбирати майно за критику армії і війни: розвідка Британії назвала мету російської влади

Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії.

Зазначається, що 22 січня держдума (нижня палата) Росії обговорила законопроєкт про арешт фінансових активів, у тому числі майна, росіян, які відкрито критикують російських військових і "спецоперацію".

За останні місяці кілька видатних російських письменників і музикантів були засуджені за критику війни.

Розвідка Британії також нагадує, що у липні 2022 року президент Росії Володимир Путін схвалив зміни до закону про іноземних агентів 2012 року, який широко використовувався для репресій проти противників режиму. Станом на 3 листопада 2023 року загальний список "іноземних агентів" складав 707 людей.

За даними британської розвідки, у "іноземні агенти" включають незалежні російські новинні агенції та правозахисні організації, багато з яких були змушені діяти за межами Росії.

"Цей закон, ймовірно, спрямований на стримування та придушення антивоєнної опозиції. Нещодавній законопроєкт у поєднанні з заходами щодо іноземних агентів, ймовірно, спрямований на повне обмеження критики війни", - наголошують у британському міноборони.