У РФ планують відбирати майно за критику армії і війни: розвідка Британії назвала мету російської влади
У Росії планують накладати арешт на фінансові активи та майно жителів, які критикують російську армію та "спеціальну військову операцію". Це свідчить по те, що Кремль хоче змусити замовкнути антивоєнну опозицію
Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії.
Зазначається, що 22 січня держдума (нижня палата) Росії обговорила законопроєкт про арешт фінансових активів, у тому числі майна, росіян, які відкрито критикують російських військових і "спецоперацію".
За останні місяці кілька видатних російських письменників і музикантів були засуджені за критику війни.
Розвідка Британії також нагадує, що у липні 2022 року президент Росії Володимир Путін схвалив зміни до закону про іноземних агентів 2012 року, який широко використовувався для репресій проти противників режиму. Станом на 3 листопада 2023 року загальний список "іноземних агентів" складав 707 людей.
За даними британської розвідки, у "іноземні агенти" включають незалежні російські новинні агенції та правозахисні організації, багато з яких були змушені діяти за межами Росії.
"Цей закон, ймовірно, спрямований на стримування та придушення антивоєнної опозиції. Нещодавній законопроєкт у поєднанні з заходами щодо іноземних агентів, ймовірно, спрямований на повне обмеження критики війни", - наголошують у британському міноборони.
- Російське опозиційне видання "Верстка" повідомило 8 січня, що останні опитування показали зниження підтримки росіян повномасштабного вторгнення РФ в Україну напередодні президентських виборів.
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