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У РФ опитування показали зниження підтримки війни проти України, - ISW

9 січня, 2024 вiвторок
08:24
Війна з Росією росія дипломат

Російське опозиційне видання  "Верстка"  повідомило 8 січня, що останні опитування показали зниження підтримки росіян повномасштабного вторгнення РФ в Україну напередодні президентських виборів

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Верстка", посилаючись на дані опитувань російських опозиційних соціологічних організацій Chronicles і Public Sociology Laboratory та неназвані джерела в Кремлі, повідомила, що відсоток росіян, які підтримують вихід військ РФ з України "без досягнення цілей війни", перевищує відсоток росіян, які підтримують продовження війни.

Неназване джерело, пов’язане з адміністрацією президента Росії, повідомило "Верстці", що менш як 50% респондентів нещодавнього опитування, спонсорованого Кремлем, підтримують продовження війни Росії в Україні, тоді як понад 30% виступають за мирні переговори.

"Верстка" заявляє, що зменшення підтримки війни ще не призвело до гучного антивоєнного політичного руху через постійну внутрішньополітичну підтримку Володимира Путіна.

Зазначається, що наприкінці листопаду 2023 року видання Chronicles заявило, що дані телефонного опитування у жовтні свідчать про те, що відсоток респондентів, які є прихильниками війни і не підтримують виведення російських військ з України, якщо Росія не досягне своїх "військових цілей", зменшився з 22% до 12% у період з лютого 2023 року по жовтень 2023 року. 

Водночас 40% респондентів підтримали виведення російських військ з України без того, щоб Росія досягла своїх "військових цілей". Ця цифра залишалася незмінною на рівні приблизно 39-40% протягом 2023 року.

31 жовтня російська опитувальна організація "Левада-Центр" повідомила, що 55% росіян вважають, що їзня країна повинна почати мирні переговори, тоді як 38% виступають за продовження війни. Такі показники в основному залишаються незмінними з липня 2023 року.

Крім того, 5 грудня "Левада-Центр" оприлюднив опитування, яке показало, що російська громадськість продовжує хвилюватися щодо завершення та результатів війни, а також щодо мобілізації та перспектив миру відповідно до посилення внутрішньої підтримки виходу військ РФ з України.

  • У листопаді The Washington Post повідомляла, що за даними звітів, зроблених на основі опитувань, більшість росіян продовжують підтримувати війну в Україні і вірять аргументам Путіна.
Україна
Росія
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