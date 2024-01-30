На початку січня до Білорусі чотири рази надходив військовий вантаж з Китаю, - ЗМІ
За даними білоруських спостерігачів, впродовж 8-11 січня у Білорусь прилітали чотири борти з Китаю. Найімовірніше, на них доставляли військовий вантаж
Про це інформує motolko.help.
Так, на початку січня було зафіксовано нетипову активність китайської вантажної авіакомпанії Air China Cargo у Національному аеропорту "Мінськ". Протягом 4-х днів Boeing 747-4FTF здійснив чотири рейси за маршрутом Урумчі - Мінськ:
- 08 січня рейс CAO1095 до Мінська, назад CAO1096;
- 09 січня рейс CAO1097 до Мінська, назад CAO1098;
- 10 січня рейс CAO1095 до Мінська, назад CAO1096;
- 11 січня рейс CAO1097 до Мінська, назад CAO1098.
Зазначається, що всі рейси прибували до Мінська фактично в один й той самий час - з 09:30 до 10:10. Після цього літак перебував в Білорусі близько 3 годин, що достатньо для проведення розвантаження.
Також спостерігачі припустили, що рейси здійснювалися двома партіями, тобто, 8 та 9 січня, а також 10 й 11 січня.
У Національному аеропорту "Мінськ" розташовується логістичний центр, який обслуговує вантажні рейси. Усі вантажні літаки зазвичай паркуються на спеціальних стоянках, але китайський B-2476 цього разу паркувався на стоянці 1А, яка зарезервована для обслуговування урядових літаків.
Зокрема, VIP-стоянка розташовано далі від інших, а праворуч від неї знаходиться КПП для виїзду з аеропорту найкоротшим шляхом і без відвідування пунктів огляду в будівлі.
За даними спостерігачів, усі чотири рази Boeing 747 Air China Cargo після посадки займав стоянку 1А. Вона зарезервована для обслуговування урядових літаків Білорусі, зокрема EW-001PA і EW-001PB самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.
Крім того, VIP-стоянка 1А і фізично розташована на відстані від усіх інших, а праворуч від стоянки знаходиться КПП для виїзду з аеропорту найкоротшим шляхом і без відвідування пунктів огляду в будівлі.
- На початку грудня у Пекіні відбулася зустріч президента Китаю Сі Цзіньпіна з його білоруським колегою Олександром Лукашенком.
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