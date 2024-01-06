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На шляху до Нью-Йорка перекинувся пасажирський автобус: загинула людина, ще 11 поранено

6 січня, 2024 субота
07:32
Світ У США перекинувся пасажирський автобус

У п'ятницю, 5 січня, на одній із шосе США перекинувся пасажирський автобус, що прямував із канадського Монреаля до Нью-Йорка. Унаслідок цього загинула людина, ще 11 травмувалися

Про це пише CBC News.

За даними поліції, ДТП сталася приблизно за 260 км на південь від Монреаля.

На момент аварії в автобусі перебували 23 людини, включаючи водія. Один пасажир отримав важкі травми, десять інших отримали травми, що не загрожують життю.

За словами представника медичного центру Олбані Метта Маркхема, одного пацієнта доставили вертольотом із місця аварії до лікарні в Олбані, штат Нью-Йорк, і наразі його обстежують. Інших пацієнтів доставили до лікарні Гленс-Фоллз.

За словами представника компанії, автобус, який розбився, належить FlixBus.

Зазначається, що пасажирами були в основному франкомовні канадці, хоча були деякі швейцарці, які готувалися летіти додому з Нью-Йорка.

На місце ДТП викликали 12 карет швидкої допомоги з восьми загонів рятувальників.

Поліція все ще проводить розслідування, щоб визначити причину аварії.

  • Напередодні, 17 грудня, поблизу села Даргов Требішівського району у Словаччині перекинувся автобус з України з 53 пасажирами та двома водіями. Відомо про 9 постраждалих, серед яких є діти. На місці працюють пожежники та рятувальники.
Новини ДТП
Нью-Йорк
Канада
США
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