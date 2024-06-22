Не варто це Україні сприймати як упередження: політолог Ліхачов про скасування Ізраїлем безвізового режиму для українців
В’ячеслав Ліхачов, історик, політолог, член експертної ради Центру громадянських свобод, зазначив, що це не зовсім скасування безвізового режиму, а необхідність заздалегідь повідомляти про намір здійснювати візит до держави Ізраїль
Про це він розповів в етері Еспресо.
"По-перше, це не зовсім скасування безвізового режиму, а необхідність заздалегідь повідомляти про намір здійснювати візит до держави Ізраїль, здається, як мінімум за три дні в електронній формі. Це не просто попередження до деяких країн, бо ця процедура вже започаткована і працює з 1 червня. Перші країни, на які розповсюдилася процедура, найбільш дружні до Ізраїлю, такі як США та Німеччина. А з 1 липня така процедура запроваджується для всіх країн, з якими в Ізраїлю безвізовий режим", - пояснив політолог.
За його словами, тому Україні не варто сприймати це як упередження чи щось, що спрямоване проти українців.
"Все ж таки повідомляти в електронному вигляді про намір здійснювати візит - це не те ж саме, що їхати до консульського відділу та отримувати візу. Наскільки я розумію, то це у внутрішньоізраїльському контексті обґрунтовується міркуваннями безпеки, що у стані війни державі варто розуміти, хто до неї їде, з якою метою і де планує перебувати, а також мати можливість обмежувати кількість іноземців, які приїздять до Ізраїлю", - зауважив В’ячеслав Ліхачов.
- 20 червня у повідомленні посольства України в Ізраїлі йшлося, що Ізраїль оновлює порядок в’їзду для громадян держав, з якими має угоди про безвізовий режим. Для України нововведення запрацює з 1 липня.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.35 Купівля 40.35Продаж 40.88
- EUR Купівля 43.27Продаж 44.06
- Актуальне
- Важливе