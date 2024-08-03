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Нестандартний метод: в Японії льодом охолоджували залізничні колії через аномальну спеку

Катерина Єсікова
3 серпня, 2024 субота
08:34
Світ колії

В Японії через аномальну спеку деформувалися залізничні колії на магістралі JR Kagoshima у префектурі Кумамото. Працівники льодом повертали їх у нормальний стан

Зміст

Про це повідомляє Центр транспортних стратегій.

Зазначається, що близько 15:30 за місцевим часом машиніст поїзда, що прямував зі станції Огава в місті Укі, доповів про бічне "тремтіння".

Залізнична компанія JR Kyushu тимчасово зупинила рух поїздів для перевірки стану колій. Було встановлено, що вони деформувалися через високу температуру.

"Для усунення проблеми вирішили застосувати нестандартний метод - охолодити рейки льодом. З десяток робітників протирали залізо кубами з замороженої води", - йдеться у повідомленні.

  • 11 червня у Києві та ще 10 областях України науковці зафіксували нові історичні рекордні значення температури для цієї дати.

Теги:
Суспільство
Японія
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