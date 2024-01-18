Нідерланди дозволили частині біженців з України залишитися тільки до весни: подробиці
У Нідерландах біженцям, які мали тимчасову посвідку на проживання в Україні, суд дозволив залишатися у країні лише до 4 березня 2024 року
Про це пише dutchnews.nl.
Суд скасував рішення міністра юстиції Еріка ван дер Бурга про позбавлення прав на проживання та пільги для біженців без українського громадянства, яке той видав у вересні минулого року. Урядовець має повернутися до попередніх інструкцій, які надавали людям, які проживали в Україні за посвідками, ті самі права, що й українським громадянам.
Рішення стосується близько 2900 осіб, які переїхали в Україну на роботу чи навчання до повномасштабної війни. Найбільшу групу становлять студенти з таких країн, як Нігерія, Марокко, Танзанія та Індія.
Після повномасштабного вторгнення РФ уряд Нідерландів запропонував біженцям з України спеціальний статус із негайним доступом до роботи, охорони здоров’я та освіти. Також утікачів від війни забезпечують житлом у муніципальних притулках.
У липні 2023 року міністр юстиції скасував цей захід через побоювання, що це робить Нідерланди занадто привабливими для громадян третіх країн.
У своєму рішенні державна рада заявила, що не було правових підстав для того, щоб міністр переніс дату закінчення їхніх прав на вересень 2023 року.
ЄС продовжив захист для українців та іноземців із постійним дозволом на проживання в Україні до 4 березня 2025 року. Але це не стосується людей із тимчасовими посвідками на проживання в Україні, зазначив суд.
Цим біженцям доведеться повернутися в Україну чи до країни свого походження після 4 березня 2024 року або подати заяву про надання притулку (міжнародного захисту) через звичайну систему.
- Країни ЄС схвалили продовження тимчасового захисту для біженців з України до березня 2025 року.
- За даними Євростату, статус тимчасового захисту в ЄС станом на кінець листопада 2023 року отримали 4,27 млн громадян України. Найбільше українських біженців прийняли Німеччина (1 235 960 осіб; 28,9% від загальної кількості ЄС), Польща (955 110; 22,3%) і Чехія (369 330; 8,6%).
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