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Партія Зелених у Бундестазі запропонувала поетапний шлях до можливої ​​заборони проросійської AfD

Марія Науменко
9 листопада, 2024 субота
14:09
Світ AfD

Депутати німецького Бундестагу від Партії Зелених запропонували поетапно підготувати ґрунт для можливого офіційного звернення щодо заборони проросійської ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD)

Зміст

Про це повідомляє Spiegel.

Згідно з повідомленням, ініціатива передбачає насамперед ретельний аналіз доказової бази та оцінку юридичних перспектив.

Документ, який підготували політики Рената Кюнаст, Лукас Беннер та Ірен Міхаліч, закликає президента Бундестагу Бербель Бас залучити експертів для проведення незалежної оцінки шансів на успіх заборони AfD. 

Крім того, у документі додатково пропонується звернутися до федерального уряду та органів, зокрема Відомства з питань захисту конституції, з проханням надати усі наявні матеріали. 

Лише після завершення цього попереднього етапу має бути ухвалене рішення щодо звернення до Федерального конституційного суду для ініціювання процедури заборони.

Водночас представник ХДС Марко Вандервітц просуває більш рішучу ініціативу. Він наполягає на негайному поданні позову до Конституційного суду для оголошення AfD неконституційною, особливо після недавніх арештів кількох підозрюваних у тероризмі, серед яких були члени партії.

Кюнаст зазначає, що поспішне звернення до суду може завершитися провалом, якщо юридичні вимоги для заборони не будуть чітко обґрунтовані. Політики Зелених підкреслюють, що заборона політичних партій — це крайній захід для правової держави, і вимоги для його застосування в Німеччині є надзвичайно високими. 

У заяві наголошується, що навіть якщо AfD буде класифіковано як екстремістську організацію, цього може бути недостатньо для досягнення юридичного успіху.

  • Наприкінці вересня група депутатів Бундестагу з різних фракцій (СДПН, ХДС/ХСС, Зелені та Ліва партія) ініціювала звернення до Федерального конституційного суду Німеччини з вимогою заборонити правопопулістську проросійську партію AfD.

     

Теги:
Новини
політика
Німеччина
втручання Росії
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